Riccardi “Mancanza di lavoro vera piaga dei nostri giorni”

Manfredonia, 1° maggio 2018. ”Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo” (Adriano Olivetti)

La mancanza di lavoro è la vera piaga dei nostri giorni ed è un argomento che, purtroppo, non riguarda più solo i giovani, ma una larghissima parte delle nostre comunità. Il lavoro è un’emorragia per il Mezzogiorno d’Italia, un’emergenza prioritaria da porre al centro del dibattito politico nazionale. Non c’è più tempo da perdere, il nostro Sud sta morendo affogato nella disperazione e nella solitudine della gente. L’emigrazione forzata dei migliori talenti ed energie è il fattore che maggiormente impoverisce la nostra terra, condannandola irreversibilmente a non avere un futuro all’altezza delle proprie potenzialità ed aspettative e noi amministratori locali siamo lasciati soli, senza la possibilità reale di poter porre,seppur in minima parte, rimedio a questo dramma quotidiano. #1maggio”.

Lo scrive su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.