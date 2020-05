Barbone “Nessuno in quarantena nella Riviera Sud, differenziata Covid: ad oggi servizio concluso”

Covid19, dati ufficiali Manfredonia da inizio emergenza: almeno 50 positivi, 25 guariti (intervista con il dg Asl Foggia, dr. Vito Piazzolla)

, 01 maggio 2020. Covid:19: diversamente da quanto comunicato il 15 aprile scorso (“le famiglie interessate al servizio”), su richiesta di StatoQuotidiano.it, l’Amministratore Unico dell’Azienda Servizi Ecologici SpA di Manfredonia,rende noto che, al momento, non ci sono nuclei familiari di Manfredonia che usufruiscono del servizio di raccolta differenziata svolto integralmente dall’ASE a causa di isolamenti fiduciari o quarantene. “Su loro richiesta – aveva detto l’Au Barbone – , abbiamo sostenuto alcune persone, in isolamento a causa di positività o di contatti stretti. Parlo naturalmente di raccolta differenziata: per queste famiglie, in considerazione dell’emergenza in atto, non è previsto il rispetto delle misure come per gli altri cittadini. Concordiamo orari e ritiro delle buste”. “Riviera Sud? Non ci sono casi di quarantene o isolamenti fiduciari nei villaggi”.