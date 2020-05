Consiglio boccia. Signoriello “Ma l’impegno per il Cinevillage Agropolis non si ferma”

Foggia, 01 maggio 2020. In riferimento al parere negativo espresso durante il Consiglio Comunale di San Giovanni Rotondo, svoltosi il 30 aprile scorso, rispetto alla manifestazione d’interesse da parte dell’Associazioneper la valorizzazione del complesso denominato “Masseria Agropolis” sito in località Pantano,. La proposta dell’Associazione World Area Cinevillage prevede la realizzazione di un polo internazionale di formazione cinematografica e audiovisiva, attrezzato per fornire servizi ad aziende, agli studenti e alle produzioni televisive, diventando, al contempo, un importante punto di riferimento e di attrattiva turistico/culturale in una zona attualmente lasciata nell’assoluto abbandono e disinteresse”.

“Prendiamo atto della decisione di non procedere con il protocollo d’intesa e ritenendo eticamente di non dover privare il territorio di una preziosissima e unica occasione di rivalutazione e sviluppo, continueremo il nostro dialogo nelle sedi politiche e istituzionali interessate”. “Ringraziamo la precedente Amministrazione guidata dal dottor Costanzo Cascavilla che si è spesa nella valorizzazione della Masseria Agropolis avendo, nella correttezza del procedimento amministrativo, condiviso il progetto Cinevillage per la sua innovatività e coerenza con le linee di programmazione regionale che vedono nel sostegno al settore della cultura e delle produzioni cinematografiche una delle direttrici di sviluppo del territorio pugliese. Un particolare ringraziamento da parte dell’Associazione va anche gli attuali consiglieri Marianna Natale per essersi impegnata con entusiasmo a favore del progetto, Michele Centra, Giuseppe Mangiacotti e Giuseppe Miglionico per aver creduto in esso esprimendo parere favorevole. Invitiamo infine cittadini ad approfondire le nostre attività attraverso i canali ufficiali: www.progettoworld.org – www.cinevillage.org”.

Lo dice in una nota il presidente dell’associazione World Area Cinevillage, Francesco Signoriello.

https://www.youtube.com/watch?v=WSYeSgViUJI

FOTOGALLERY MASSERIA AGROPOLIS OGGI (PH MATTEO NUZZIELLO)