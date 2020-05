Covid-19, il prefetto Grassi: “Non si dimentichi mai la pericolosità di questo virus“

“Le prossime aperture di attività e di movimento non devono far esimere i cittadini dall’adottare quelle regole precauzionali necessarie per mantenere il distanziamento sociale. Quindi, indossare dispositivi di protezione individuale in luogo pubblico o aperto al pubblico, rispettando le distanze di almeno un metro, è un obbligo che tutti sono tenuti a rispettare. Ne va la buona riuscita della fase 2 che consentirà a tutti gli esercenti, poi, di aprire le attività per ora chiuse”. Il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, torna a rivolgersi alla comunità foggiana: “Se non si rispettano le norme comportamentali, si corre il concreto rischio di un riacutizzarsi del contagio con conseguente necessità di un ritorno alle più stringenti e gravose misure di prevenzione”, puntualizza. “Cosa che non ci possiamo permettere per gli indubbi costi personali ed economici che stiamo tutti sostenendo”. Fonte: Foggiatoday