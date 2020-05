Covid19, dati ufficiali Manfredonia da inizio emergenza: almeno 50 positivi, 25 guariti

, 01 maggio 2020. “L’area geografica di Manfredonia va considerata, relativamente ai casi confermati in Puglia per positività al Covid-19. Parliamo di un’(in Provincia di Foggia al 30 aprile 2020 l’incidenza cumulativa casi / 10.000 abitanti è pari al 16.8% – 1.044 casi totali, in Regione è pari al 10.1% / 4.072 casi totali,ndr)”.

“I dati per Manfredonia, da inizio emergenza (fine febbraio/prima decade di marzo) al 28/29 aprile 2020 sono: almeno 50 casi confermati di positività al Covid (altri test in corso,ndr), 25 guariti, 6 o 7 decessi, 20/21 attuali assistiti, dunque ancora configurabili come positivi”.

Lo rende noto stamani a StatoQuotidiano il dottor Vito Piazzolla, Direttore generale dell’ASL di Foggia.

Incidenza (RSI) casi COVID-19, per comune: Manfredonia 54.6% (SLIDE) dati ufficiali al 22 aprile 2020, report a cura delle Direzioni strategiche, dei Laboratori SARS-CoV-2 e degli Operatori delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario provinciali.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it