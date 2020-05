“Ho pagato la Cosap ma non posso usare i tavoli, non si sopravvive così”

“Sopravvivere solo con l’asporto e con le consegne a domicilio è un disastro, non dico che bisogna aprire al pubblico ma i tavoli all’aperto con distanza di 2 metri fra loro e la distanza di un metro fra le persone si potrebbero utilizzare. Io ho pagato la Cosap a febbraio, la tassa di occupazione del suolo pubblico, ho una pergotenda per uno spazio di 25mq e non posso usarlo.ritiene questo lavoro per cui è partito da zero “un figlio, per me è come un figlio, e non sono un titolare che sta seduto, sto dietro il banco, dietro la macchinetta del caffè, oggi anche fuori”.

Il servizio a domicilio che è stato attivato in questi mesi di chiusura al pubblico lo ha gestito in zona: “Mi sono mosso nel mio quartiere di riferimento perché prima eravamo 4 persone a lavorare, ora ci sono solo io, “appoggio” la porta e vado, per me ci sono molte spese e ho cercato di ridurle, i 5 frigoriferi attivati di cui ora uso solo 3, di 4 congelatori ne uso uno solo, una ragazza assunta con “Garanzia giovani” momentaneamente sospesa dalla Regione per la pandemia, un’altra ragazza cui stavo per rinnovare il contratto ma è arrivato il coronavirus ed ora è in cassa integrazione. Non posso richiamarla perché lavoro non ce n’è. La gente quando passa davanti al negozio mi dice che sarebbe meglio mettere i tavolini fuori invece di entrare”. Rizzi sottolinea che “600 euro per un’attività sono poche, ne servirebbero almeno 1000 almeno per pagare le bollette, prende più un reddito di cittadinanza che una partita Iva che ha spese elevatissime”.

Giovanni D’Apice titolare della pasticceria Bijoux tiene il negozio chiuso: “Non riusciamo a coprire le spese, la macchina del caffè consuma 10 Kw ad ora, se fai dieci caffè non rientri di quello che consumi, lo stesso per la preparazione di cornetti, crema, torte. Per attivare queste macchine di impasto si contano le spese per produrlo e per portarlo a domicilio, quindi non abbiamo attivato questo servizio”. Al governo vorrebbe dire che “chi fa il ministro dovrebbe prima aver lavorato minimo 10 anni nel settore di cui si occupa, poi il premier dovrebbe raccogliere tutto quello che proviene dai ministri. Sarebbe un governo come un grande laboratorio di pasticceria, chi fa chi il lievitista, chi il decorista, chi si occupa della cremeria, e questo vale per le varie funzioni, dall’agricoltura all’edilizia, ci vogliono le competenze. Intanto noi oggi paghiamo allo Stato fior di quattrini. Io credo che dopo tre mesi di chiusura nulla sarà più come prima, le persone non compreranno più dolci ma beni di prima necessità, e ci sarà una riduzione di personale”.