Manfredonia, “cade grosso ramo su viale degli Eucalipti: perchè non c’è manutenzione?”

, 01 maggio 2020. “Stamani, 1° Maggio 2020, verso le ore 12. è caduto un grosso ramo di albero eucalipto sulla strada su viale degli Eucalipti, altezza Podere 30.Per fortuna non ci sono stati feriti o conseguenze, in quanto non passava nessuno.

Purtroppo la manutenzione degli alberi non viene fatta,e non si capisce di chi sia la competenza, se del consorzio di bonifica di Foggia o del comune di Manfredonia. Molti alberi stanno cadendo creando un enorme pericolo per i passanti e residenti. Sono state allertare immediatamente le autorità locali, in quanto la strada era bloccata. L’intervento dei vigili urbani e dei vigili del fuoco è stato tempestivo. Infatti ora la zona è stata messa in sicurezza e liberata” .

Lo segnala un cittadino a StatoQuotidiano.it