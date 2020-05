Manfredonia, incidente all’ingresso del porto: ferito a Casa Sollievo

Manfredonia, 1 Maggio 2020. Incidente stradale stamani verso le ore 7 in viale Kennedy, nei pressi dell’ingresso del Molo di Ponente. Lo scontro è avvenuto tra due autovetture, una Yaris e una Punto. Non ancora chiara la dinamica del sinistro. Una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sono intervenuti sul posto personale sanitario del 118, agenti della Squadra Volante del commissariato e agenti della polizia locale.