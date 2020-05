Matteo Borgia “Le ghirbe di Monéden”

“Il loro amore scorre felice, come un lungo e bellissimo viaggio, tra agi e ricchezze. All’apice della carriera e del successo, si accorgono però che nella loro vita manca qualcosa affinché sia veramente compiuta; decidono quindi di avere un figlio. Averlo in maniera naturale risulta complicato, anche per via dell’età che avanza, e così provano ad intraprendere altre strade, confidando nelle loro conoscenze e nei loro mezzi per ottenere un risultato prima possibile. Il loro desiderio si trasformerà dapprima in ostinazione e poi in vera e propria ossessione, tra sogni e delusioni, speranze e fallimenti, portandoli a scoprire aspetti del Mondo di cui nemmeno sospettavano l’esistenza e ad interrogarsi sull’essenza stessa della vita”.

Le ghirbe di Monéden: Romanzo (Italiano) Copertina flessibile – 18 aprile 2020 di Matteo Borgia