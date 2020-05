Campo “E’ mia intenzione attivare e sostenere misure che abbiano un orizzonte più ampio”

, “Buongiorno e buon 1°Maggio a tutti. Sappiamo piegarci, riorganizzarci e rafforzarci di fronte a una difficoltà straordinaria. Sì, adesso conosciamo bene, tutti il significato di “resilienza”: sappiamo adattarci e riorganizzarci se una grande difficoltà piomba a sconvolgere le nostre vite.. Ne siamo capaci perché esseri umani, parte integrante del mondo che abitiamo, organismi viventi e pensanti dell’ecosistema in cui ci muoviamo.

Tutti noi abbiamo osservato con stupore le immagini dei delfini vicini alle coste meno inquinate, dei cervi nei vicoli silenziosi dei borghi, delle anatre nelle fontane di piazze deserte. Magari, qualcuno tra noi ha avuto la fortuna di osservare tanta bellezza a qualche metro di distanza.

Mari più puliti diventano più accoglienti; strade più quiete diventano più vivibili; piazze meno affollate diventano spazi per nuove forme di socialità. Ciascuno e tutti questi luoghi sono più salubri, più sicuri, più sani e attraenti per animali che rifuggono il contatto con noi umani.

Osservando quelle immagini ho assunto la piena consapevolezza che la nostra resilienza debba muovere dall’imprescindibile necessità di tutelare la salute dai rischi a cui noi stessi abbiamo deciso di esporci e dal radicale ripensamento del rapporto con l’ambiente in cui siamo immersi. La progettazione degli spazi di vita e produzione, della loro relazione con gli ambienti e i territori in cui scegliamo di realizzarli, dev’essere progressivamente sostenibile e integrabile. L’organizzazione dei servizi alle persone e alle imprese deve garantire livelli crescenti di salubrità e sicurezza. La programmazione dello sviluppo economico deve rispettare la salute dei lavoratori e di chi abita i luoghi della produzione, e deve alleggerire l’impronta ecologica. La strutturazione delle reti di mobilità e connessione deve avvicinarsi sempre più rapidamente alla smaterializzazione e all’azzeramento delle emissioni.

L’ecosistema in cui è possibile far attecchire e crescere i semi della nostra resilienza è il Patto per il Sud elaborato dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale con l’intento di mettere a frutto con maggiore efficacia e migliore efficienza le energie e i talenti meridionali. Il documento programmatico che sto elaborando con la partecipazione di tanti ha una prospettiva solo apparentemente limitata al periodo 2020-2025, perché è mia intenzione attivare e sostenere misure e azioni che abbiano un orizzonte più ampio e una gittata più lunga. Perché avverto come mio, anche mio, il compito di restituire alla politica la funzione che più gli è propria: immaginare il futuro e costruirlo a partire dal rendere migliore il presente”.

Lo scrive in un posto il consigliere regionale del PD Paolo Campo.