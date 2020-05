Piazzolla “In Capitanata 1.050 positivi: 300 i guariti, 400 in sorveglianza attiva, 130 i decessi”

, 01 maggio 2020. “La ‘Fase 2’ non ha valenza di ‘tutto è finito‘; al contrario, vuol dire che dobbiamo comprendere l’importanza che vige nell’equilibrio tra il giusto tentativo di riaprire, perché il Paese deve andare avanti, e la tutela della salute”. Lo dice in un’intervista in esclusiva a StatoQuotidiano.it il Direttore generale dell’Asl Foggia, dr., nella giornata in cui si sono registrati solo 6 casi confermati di positività al Covid19, in Capitanata, con 3 decessi., che va ricercata nella fine dello scorso febbraio e nella prima decade del marzo 2020.

“Nessuno può pensare a una riapertura con azioni e attività da pre-emergenza SARS-CoV–2. Bisogna ripartire con una serie di accortezze, attraverso il rispetto dei protocolli, i dispositivi di sicurezza – spiega il dg dell’ASL FG – , diversamente c’è il rischio di vanificare tutto l’impegno e gli sforzi profusi. E’ una questione di rispetto di regole sociali e lavorative. Soprattutto quest’ultime cambieranno e non potranno essere più come prima. Anche come ASL, e penso ad esempio alle prenotazioni relative alle attività specialistiche ambulatoriali, all’utilizzo degli ascensori, alle sanificazioni. Tutto non sarà più come prima”.

Le critiche. Le misure. “Mi rendo conto della responsabilità dei sindaci; con loro ci interfacciamo spesso, la tensione è comprensibile. Lo stesso dicasi per la pressione su quanti hanno un ruolo di deliberare, emanare: atti, provvedimenti, decreti. Ripeto: è necessario un giusto equilibrio; siamo un popolo non adeguatamente abituato a una serie di restrizioni, allergico alle regole; bisognerà uniformarsi, perchè solo il rispetto delle norme ci consentirà di svolgere le varie attività in totale sicurezza. Fondamentale sarà dunque: rispettare le direttive che saranno emanate, il distanziamento sociale, l’utilizzo di dispositivi di sicurezza, i disinfettanti, etc.. L’infezione, il contagio, non arriva ‘magicamente’, ma dai contatti, anche dalla mancata pulizia di un tavolo se si parla di un luogo di lavoro o familiare con casi di positività. E’ un processo che bisognerà metabolizzare, e che cambierà obtorto collo la vita delle persone”.

I dati provinciali ad oggi. “Al momento 400 cittadini della Capitanata in osservazione domiciliare”. “In questo momento – dice il dr. Piazzolla a StatoQuotidiano -, ci sono più di 400 cittadini della Provincia di Foggia, risultati positivi al Covid19, in osservazione domiciliare, con relative cure, anche grazie alle nuove terapie”. “Attualmente in Puglia ci sono circa 700 guariti (dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati in Puglia 64.292 test, almeno 2.300 in Capitanata. 731 i pazienti guariti nel territorio regionale, 2.947 i casi degli attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.099 così divisi: 1.316 nella Provincia di Bari; 374 nella Provincia di Bat; 577 nella Provincia di Brindisi; 1050 nella Provincia di Foggia; 489 nella Provincia di Lecce; 261 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 3 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia,ndr). Ora – continua il dr. Piazzolla – degli oltre 700 guariti pugliesi ben 300 sono della Provincia di Foggia (ma va detto che la Capitanata è la Provincia con il più alto numero d’incidenza cumulativa per 10.000 abitanti, 16.4%, seconda per numero di casi,ndr). Dei 1.050 positivi in Capitanata, ad oggi, al di là dei 300 guariti – spiega il dr. Piazzolla -, più di 130 i decessi, 400 in sorveglianza attiva domiciliare, poichè non presentano sintomi tali da prevedere il ricovero in una struttura ospedaliera. Circa 200 i cittadini ricoverati tra terapia intensiva, sub intensiva, e reparti di malattie infettive e pneumologia (tra Riuniti, Casa Sollievo, D’Avanzo, etc.,ndr)”.

Verso una riorganizzazione delle strutture ospedaliere, nell’ambito dei percorsi Covid. “Stiamo riuscendo a tenere a casa circa 400 persone, a curarli direttamente nelle loro residenze e nei loro domicili. Curandoli in casa, evitiamo l’intasamento degli ospedali. Non siamo mai andati in saturazione, per quanto riguarda i ricoveri, neanche nei periodi di picco, mai c’è stata una carenza di posti letto. Appena c’è il caso di una persona sospetta immediatamente viene presa in carico, tampone. Qualora emergesse la positività: si attiva tutto il protocollo necessario. Ad oggi la situazione è sotto controllo”.

Ma si riapre solo per pressioni delle categorie o perchè si è anche parzialmente al sicuro? “Il nuovo coronavirus lo stiamo studiando, inutile negarlo. Tutti insieme, Asl, istituto d’igiene, professori, virologi: nessuno ad oggi può emettere una ‘sentenza’ sul SARS-CoV-2. L’unica certezza è che questo virus contagia in modo virulente, e in alcuni casi si moltiplica con effetti sintomatici particolarmente violenti. Non tutti i pazienti reagiscono naturalmente nello stesso modo, una volta contratta l’infezione. A parità di condizioni pregresse, di gente che non aveva particolari problematiche, si reagisce in modo differente. Quello che posso dire è che la situazione, come Asl, è sotto controllo. Abbiamo individuato tutti i focolai. Le attività del Dipartimento di prevenzione sono costanti, sono circa 1.000 le persone sotto sorveglianza attiva: 400 positivi e tutti gli altri relativi ai contatti stretti, e cd ‘contatti di contatto‘.

Che garanzia può fornire l’Asl, nel rispetto delle proprie competenze, sul monitoraggio dei cittadini risultati positivi? “La garanzia è quella di telefonare due volte, costantemente”, dice il dr. Piazzolla. “Ricordo che si parla di un isolamento domiciliare volontario. Stanno a casa, lo abbiamo verificato, non ci sono state situazioni non controllate. E’ chiaro che all’Asl spetta una sorveglianza attiva domiciliare di tipo epidemiologico clinico. E’ scontato che sia necessaria un’alleanza, con i sindaci ad esempio, con il territorio, con la vigilanza. Quando un cittadino è messo in quarantena, difficilmente può sfuggire”. Dunque, quale sarebbe l’unica preoccupazione? “Come già ripetuto: gli asintomatici, dunque l’espressione, la caratteristica subdola di questo fenomeno per le quali si ipotizzano che cittadini che non hanno mai avuto sintomi possono essere considerabili dei vettori”.

Dispositivi di protezione individuale “Nessun problema di scorte”. “I DPI che non hanno i marchi sono stati validati dopo un processo di valutazione in Regione”, spiega il Dg dell’ASL Foggia. “Li abbiamo acquisiti anche quando non c’erano, a prezzi che non abbiamo ritenuto essere uguali a prima, e tutto questo è stato segnalato. Non commento quanto successo in altre strutture, non di mia competenza (recente caso ai Riuniti, con controlli dei CC del Nas,ndr). Dico che ci sono stati dei momenti di crisi, in cui avevamo pochissimi DPI, ma ora la situazione è sotto controllo: tutte le sere mi faccio inviare il report, quanto utilizzato, le scorte a disposizione, con conseguenti riflessioni ed azioni”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it

Incidenza (RSI) casi COVID-19, per comune: Manfredonia 54.6% (SLIDE) dati ufficiali al 22 aprile 2020, report a cura delle Direzioni strategiche, dei Laboratori SARS-CoV-2 e degli Operatori delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario provinciali.