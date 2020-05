Ruscillo “Rilancio commercio e artigianato, ecco le proposte per il supporto”

Foggia, 01 maggio 2020. “Sono fiera ed orgogliosa di aver partecipato alla stesura di proposte per il supporto ed il rilancio del commercio al dettaglio e dell’artigianato a seguito dell’emergenza dovuta al Covid-19“. Lo dice in una nota, Assessore alle Attività economiche del Comune di Foggia.

“Insieme ai miei omologhi, assessori alle attività economiche sparsi in tutta Italia, da Agrigento ad Alessandria, da Palermo a Napoli, passando per Bari, Lucca, Ferrara, abbiamo presentato al Governo e alle Regioni, tramite l’ANCI, una serie di proposte necessarie e propedeutiche per una progettualità di ripresa per micro, piccole e medie imprese del commercio al dettaglio, dell’artigianato, del turismo dell’agricoltura e della pesca. Servono risposte concrete ed atti coraggiosi ed io, grazie anche al totale e costante supporto del Sindaco, Franco Landella, mi sto battendo per avere risposte certe ed immediate. Impiegando l’82% del lavoratori in Italia e rappresentando il 92% delle imprese attive, le PMI sono e restano un tratto significativo della nostra economia, della nostra imprenditorialità e delle nostre tradizioni”.

IL DOCUMENTO

Proposte per il supporto e il rilancio del commercio al dettaglio e dell’artigianato a

seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Senza una strategia organica e accompagnata da risorse e progettualità adeguate il mondo delle micro, piccole e medie imprese del commercio al dettaglio, dell’artigianato, del turismo, dell’agricoltura, della pesca – già investito da un profondo processo di mutamento generato dalla grande distribuzione prima e dal commercio on line dopo, ma tutt’ora presidio sociale ed

economico decisivo in molte realtà locali – rischia semplicemente di scomparire travolto

dall’emergenza sanitaria. Vanno dunque messi in campo interventi che, nel breve periodo, diano alle piccole realtà produttive l’ossigeno per resistere al periodo di chiusura forzata e di ripartenza con le regole di distanziamento sociale e, sul medio e lungo periodo, guardino a queste realtà come svolgenti una funzione pubblica fondamentale, prevedendo azioni e strumenti diversificati in base alla tipologia e alla dimensione comunale.

Concentrandosi per il momento sulle azioni di breve periodo, rispetto alla gestione immediata delle conseguenze generate dal lockdown si richiede di:

– prevedere un ristoro completo ai Comuni delle mancate entrate da TOSAP/COSAP, IPT,

TARI e tassa di soggiorno dovute alla chiusura forzata delle attività e, in generale, la messa

a disposizione di risorse che possano consentire alle amministrazioni di attivare politiche di

sostegno alle attività produttive quali, ad esempio, l’esonero completo dal pagamento

delle stesse anche per la fase 2 e il supporto per il pagamento degli affitti;

– consentire la riduzione/azzeramento dell’IMU per i locali commerciali, alberghieri e

extralberghieri di proprietà – con possibilità di ristoro per l’Ente con le risorse nazionali di

cui sopra – da subordinare, nel caso di locali in affitto, ad una riduzione volontaria dei

canoni da parte dei proprietari dei locali

– stabilire rapidamente protocolli di gestione dei flussi per tutte le categorie merceologiche

delle attività commerciali e dei servizi professionali (ad es. agenzie di viaggio), che possano

consentire di ipotizzarne la riapertura già nel corso del mese di maggio 2020;

– prevedere contributi diretti per le spese di sanificazione dei locali commerciali;

– codificare a livello nazionale misure di contingentamento dell’entrata nei mercati il cui

controllo sia sostenibile, in termini di costi e impiego di personale di Polizia Locale, da parte

dei Comuni;

– identificare semplificazioni amministrative che possano velocizzare al massimo la

riattivazione delle attività nella nuova configurazione consentita dal distanziamento sociale

in fase 2, quali ad esempio quelle relative alla modifica del layout dei locali, all’occupazione

di suolo pubblico e all’allargamento dei dehors;

– attivare misure di supporto specifiche per gli operatori del commercio ambulante;

– prevedere la defiscalizzazione, con aliquote IVA differenziate, per gli esercizi commerciali

che si trovano in particolari zone a rischio desertificazione;

– attivare al più presto, tramite l’emanazione dello specifico decreto di riparto da parte del

Ministro dell’Interno, i contributi per la riapertura e l’ampliamento degli esercizi

commerciali previsti dall’art. 30-ter del DL 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto crescita),

ampliando contestualmente la dotazione del fondo per allargare la platea dei beneficiari

anche ai Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Quali proposte di intervento a gestione diretta dei Comuni, prime ipotesi sono:

– la concessione a titolo gratuito – con ristoro all’Ente locale delle risorse non incassate

tramite fondo nazionale specifico come indicato sopra – del titolo di occupazione del suolo

pubblico per bar e ristoranti almeno nella stagione estiva, con contestuale ampliamento

delle aree dove è possibile installare dehors, tavolini ecc. per garantire le regole di

distanziamento sociale

– l’allargamento e sviluppo tecnologico e funzionale di piattaforme digitali georeferenziate

(marketplace) per permettere a tutti i cittadini di individuare agilmente le piccole attività

commerciali, della ristorazione e di servizio della propria zona che effettuano consegne a

domicilio/da asporto e servizi aggiuntivi

– la promozione di forme di aggregazione fra operatori (anche con il supporto pubblico) dei

servizi di logistica, approvvigionamento e promozione territoriale

– lavorare a politiche di marketing territoriale che vedano l’artigianato e il commercio e i loro prodotti come componente del patrimonio culturale del Comune

– l’individuazione di meccanismi di finanziamento per la promozione di iniziative di carattere

formativo finalizzate alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e l’attivazione di

servizi di affiancamento alle piccole e medie imprese nella ricerca di finanziamenti ed

incentivi all’insediamento.

In particolare per i piccoli Comuni a maggiore rischio di desertificazione commerciale:

– forme di sostegno diretto con modalità simili a quelle utilizzate per il supporto alle

“farmacie rurali”;

– coinvolgimento del terzo settore nella gestione e apertura degli esercizi;

– promozione di progetti di sensibilizzazione e formazione sul target giovanile per garantire e preparare il ricambio generazionale (o la riapertura di esercizi commerciali chiusi);

– supporto alle aziende locali del reparto agro-alimentare per l’apertura di punti vendita,

anche legato a progetti di marketing e sviluppo delle tipicità.

