Storie di Covid. Maria Rosaria “Infermiera con una figlia, e lo Stato come mi aiuta?”

Orta Nova, 01 maggio 2020. Una figlia di 6 anni, bloccata a casa perché le scuole sono chiuse, e il lavoro di infermiera da seguire nel tempo dell’emergenza da coronavirus. Risultato: un equilibrio non facile da trovare. È la storia di Maria Rosaria, originaria di Orta Nova e trapiantata a Roma fin da quando aveva 18 anni “Per frequentare il corso di Scienze infermieristiche a cui avevo avuto accesso dopo aver superato la selezione grazie a numerosi sforzi e sacrifici”.

Oggi è un’infermiera che lavora stabilmente, ha una sua famiglia, ma vive una nuova difficoltà: con la didattica a distanza avviata dal Ministero, la sua bambina rimane a casa, e senza grandi possibilità di relazionarsi con altri bambini, mentre lei deve andare al lavoro, in ospedale. Come si fa, dunque, a lasciare una bambina da sola a casa? E come si fa a pensare di assumere, in una grande città, e con quello che costa, una baby sitter? Così, all’improvviso e di corsa mentre il lavoro chiama? E senza avere il tempo di valutare, verificare se la persona che si vorrebbe far entrare in casa può essere affidabile?

Un dilemma che sta interessando molte donne lavoratrici, in realtà, che per la natura del loro lavoro non possono ricorrere al cosiddetto smart working, ormai da quasi due mesi. Ma a sentirne il peso, forse maggiore, proprie le madri-infermiere di cui Mariarosaria è una voce. “Io vorrei essere messa nella condizione di poter conciliare tutto. Ma la politica di Governo ha dimenticato le famiglie in questo periodo. E i bambini. Ha pensato di ricorrere alla didattica a distanza per le attività scolastiche, ma non ha pensato che i bimbi più piccoli non possono fare da soli. E allora devono seguirli i genitori, che però devono anche andare al lavoro”. E spesso non è così automatico poter ottenere dei permessi o avere qualche giorno di ferie, soprattutto nella presente fase di emergenza. Anzi, nella sanità, negli ospedali pubblici in particolare, le ferie sono state bloccate.

E il governo come aiuta? Concede un bonus di 1000 euro per la eventuale baby sitter oppure un congedo dal lavoro di 15 giorni da sfruttare tra maggio e settembre. Un congedo, però, durante la fruizione del quale la retribuzione viene corrisposta al 50 per cento. “E non può essere risolutivo” nei fatti, evidenzia l’infermiera. Perché si perde, si perde comunque: “Se si rimane a casa in quei 15 giorni, lo stipendio diminuisce. E come si manda avanti la famiglia con meno soldi? Oppure, se si continua ad andare al lavoro rinunciando al congedo, si corre il rischio di lasciare a casa, e in balia di se stessi, i figli piccoli”. La gestione dei figli, il pensiero di tante lavoratrici, è stata “scaricata tutta sulla famiglia senza considerare che non tutte hanno la possibilità di continuare a lavorare rimanendo a casa”.

C’è chi deve tornare al lavoro: operai, bancari, commessi, cassieri, e, tra questi, le infermiere. E serie sono le difficoltà per molte di loro nel tentativo di conciliare le esigenze di famiglia ed il lavoro. “Dovrebbero essere previsti altri servizi a sostegno delle famiglie”, l’osservazione espressa da più parti. Insomma, l’emergenza ci ha portati a vedere le infermiere, con tutto il personale sanitario, come delle eroine. Ma per loro non è questa la cosa più importante.

Perennemente accompagnate dalla preoccupazione di portare il virus a casa, nella vita delle infermiere che sono anche madri presente è anche il dovere familiare di portare avanti non solo la consueta routine nonostante tutto, ma anche la necessità di seguire i figli con un modo nuovo di fare scuola. “Io voglio lavorare e poter conciliare il tutto”. La sottolineatura, dunque, di Mariarosaria. Lavorare sapendo di poter contare su servizi pubblici che aiutino a non abbandonare a se stessi i loro bambini, mentre esse si occupano del bene comune più importante per tutti: la salute.