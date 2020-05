Zapponeta, sindaco “Non ci sono nuovi casi, c’è un dato relativo a fuori provincia”

, 1° maggio 2020. “Da dati in mio possesso, non risultano nuovi casi confermati di positività al Covid19 a Zapponeta. Il fatto che la Regione ha inserito la nostra città nella fascia rosa (6-10 casi,ndr) è dettato forse dall’attribuzione di 6 casi positivi di cui uno di altra nazionalità e collocato fuori provincia, che ha dichiarato il domicilio qui, ma che da nostre verifiche non risulta”. Lo dice a StatoQuotidiano.it il sindaco di Zapponeta,