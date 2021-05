Covid Puglia, sospetti casi di variante indiana: in isolamento 2 famiglie

Bari, 01/05/2021 – (ilquotidianoitaliano) La temuta variante indiana sembra essere arrivata in Puglia. A Taurisano, nel Salento, una donna rientrata dall’India, insieme alla sua famiglia, è risultata positiva al tampone. Per verificare che si tratti effettivamente di variante indiana bisogna effettuare il sequenziamento del genoma, per cui bisognerà aspettare altri 3 giorni.

Le famiglie contagiate e messe in isolamento al momento sono due e secondo gli esperti, per 3 dei 5 tamponi effettuati si parla di variante inglese, ma la certezza arriverà solo quando i test saranno finiti. La famiglia rientrata dall’India è risultata inizialmente negativa ai test effettuati all’aeroporto di Fiumicino. Giovedì 29 aprile, però, uno di loro è stato portato al pronto soccorso di Casarano per un forte mal di pancia ed è lì che è stata accertata la positività al virus. (ilquotidianoitaliano)