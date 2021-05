“Dove andiamo andiamo non si paga niente”, così diceva Iaccarino agli amici

(STATOQUOTIDIANO, ore 21). Foggia, 01 maggio 2021. “Iaccarino e un dipendente comunale addetto a Masseria Giardino accettavano da Francesco Landini 5 mila e 4 mila euro e 2mila litri di gasolio agricolo per influenzare gli uffici comunali alla liquidazione di una somma di 26mila euro avanzata dalla moglie di Landini, imputandola a una determinazione che, invece, autorizzava l’acquisto di fitofarmaci per 6mila e 800 euro”. Si legge nell’ordinanza cautelare emessa dal Gip del tribunale di Foggia nei confronti dei consiglieri comunali Leonardo Iaccarino e Antonio Caposto e dell’imprenditore agricolo Francecso Landini.

Gli uffici comunali sono al centro delle conversazioni che ruotano intorno alla Masseria Giardino, gestita in economia diretta dal Comune di Foggia. “Faremo grandi cose, grandi sì”, dice Iaccarino – presidente del consiglio che intravede praterie davanti a sé- a Landini prospettando, anche, prossime investiture di amici politici mai avvenute e attinenti al settore agricolo. Le conversazioni risalgono allo scorso anno. Dalle stanze comunali l’ex presidente riceveva anche consigli: “Devi portare pazienza”, questo rispetto alle sue richieste.

Capotosto e Iaccarino, in un accordo per la spartizione delle somme (“E a me il caffè, dobbiamo fare metà per ciascuno”, questa la frase sintesi) “cercavano di indurre un imprenditore a dare e promettere 20mila euro a favore dei 2 in riconoscimento di un debito fuori bilancio”. La vicenda si svolge a ottobre 2020, la proposta non è accettata dall’imprenditore, l’accapo passerà successivamente in aula. In altri brani delle intercettazioni Capotosto è definito “monaco cercante” da alcuni amici.

L’ordinanza evidenzia a questo punto “un’allarmante attività di scambi illeciti che si stanno consumando all’ombra del Comune di Foggia”.

“Vai da lui (dall’imprenditore, dice Iaccarino a Capotosto, ndr) e digli che l’unico che il presidente sente a Foggia e provincia è Iaccarino, altrimenti poi passa tempo e manco te lo votano…..immediatamente te lo faccio portare”, cioè il debito fuori bilancio in consiglio comunale. “Per lui la carica pubblica è fonte di (distorto) prestigio e arricchimento”, scrive il magistrato.

Si legge in pagine diverse che Iaccarino si recava in libreria, in farmacia, nei negozi di elettronica per acquistare, in base alla disponibilità economica derivante dal suo ruolo di presidente del consiglio, termoscanner, zaini, libri scolastici, cancellerie, decori natalizi. In alcuni casi gli acquisti li effettuava presso i fornitori del Comune, altre volte direttamente in negozio, dove aveva comprato anche l’intera collezione di Harry Potter. Allo shopping, qualche volta, era accompagnato dalla moglie. Le fatture arrivano in Comune come quelle per una somma di poco più di 200 euro per termoscanner e gel.

“Approntare preventivo o fattura?” chiede il commesso di un negozio di cancelleria. E Iaccarino: “A quanto stiamo?”. Gli dicono che ha superato i 500 euro. Paga il Comune, come sempre.

Dalle carte dell’indagine emerge l’importanza che aveva per l’indagato Iaccarino la “delega consiliare con portafoglio” – che comporta la diretta gestione di denaro pubblico- anche per “la campagna elettorale a zero euro”. A tal fine cercava di convincere ad ottenerla chi ne fosse ancora sfornito.

Quanto a “prepotenza istituzionale”, la definisce il gip, questa include anche l’estromissione di chi avesse intralciato i suoi disegni, “fino a firmarsi da solo le autorizzazioni necessarie”, nonché i consigli dati a colleghi che “dove andiamo andiamo non si paga niente”. “Non mostra alcuna remora nel dare pessima immagine di sé e del ruolo da lui ricoperto nei vari esercizi commerciali della città”, ma si mostra “particolarmente ritorsivo nei confronti di chiunque intralci i suoi interessi economici”. Per esempio, intrecciando le sue attività, reagisce così in un una conversazione: “Hanno fatto mettere le macchinette del caffè e dell’acqua a un altro distributore……(dunque,ndr)….il semaforo e l’asfalto qui non lo faccio mettere mai”. Il sistema da lui avviato è “seriale e rodato”.