Primo maggio in Puglia, Emiliano: “Celebriamo la lotta al virus”

Bari, 01/05/2021 – «Medici, infermieri, operatori sanitari, dipartimenti di prevenzione, volontari della protezione civile, medici di famiglia, sono tutti al lavoro anche oggi negli hub vaccinali della Puglia, nei reparti, negli ambulatori, per portare avanti la campagna vaccinale e curare chi sta combattendo contro il coronavirus».

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che continua: «È un Primo Maggio che celebriamo con dedizione e impegno, una giornata nella quale il nostro pensiero è rivolto a coloro che sono stati colpiti da questa pandemia dal punto di vista sanitario, sociale, lavorativo, economico. Stiamo cercando di tenere alta la nostra capacità vaccinale nel rispetto dei target, abbiamo attivato un nuovo grande centro a Foggia all’interno della Fiera, segno che l’organizzazione si rafforza sui territori. Un’attività incessante per mettere in sicurezza il maggior numero dei pugliesi, a cominciare dai più fragili e dai più grandi di età, nel minor tempo possibile».

Sono 1.305.841 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00). Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età sono: 1ª dose over 80 anni, Puglia al 88,8% (media Italia: 87,5%). 1ª dose 79-70 anni, Puglia al 69% (media Italia 60,9%). Coorte di nascita 75-79 anni (nati nel 1942-1946): 1ª dose all’80%; Coorte di nascita 70-74 anni (nati nel 1951-1947): 1ª dose al 61%.