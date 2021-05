Rosario “social” per il Mondo: presente il vescovo di Manfredonia

San Giovanni Rotodno, 01/05/2021 – (rainews) Ci saranno anche due cardinali, numerosi vescovi e ministri di tutte le famiglie francescane a recitare con i giovani di tutto il mondo, in collegamento “Zoom” con il santuario di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo, il Rosario delle ore 20,45 di tutte le sere di maggio.

Hanno già dato la loro adesione, tra gli altri: l’arciprete emerito della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, card. Angelo Comastri; il predicatore della Casa Pontificia, card. Raniero Cantalamessa; l’arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone; l’emerito di Lecce, mons. Domenico D’Ambrosio; il vescovo di Molfetta, mons. Domenico Cornacchia, il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Marco Moroni, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, prof. Andrea Riccardi.

Anche quest’anno, guidati dai frati del Servizio di pastorale giovanile e vocazionale della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, i ragazzi mediteranno i misteri della vita, passione, morte e risurrezione di Gesù, ma con due elementi caratterizzanti il mese mariano del 2021: si uniranno idealmente alla «maratona di preghiera» promossa da Papa Francesco sul tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” «per invocare la fine della pandemia»; faranno memoria del “Capitolo delle stuoie” a 800 anni dalla celebrazione dello storico evento, avvenuta il 30 maggio 1221. Ogni sera prenderà la parola lo stesso Francesco d’Assisi, che assumerà la voce e il volto di Attilio Fontana, a cui è stata affidata la lettura delle Ammonizioni rivolte dal Santo ai suoi primi seguaci, attualizzate dalla penna di fr. Pasquale Cianci.

Ormai da sedici anni, nel mese mariano, i frati di San Giovanni Rotondo danno appuntamento ai giovani per la preghiera serale. In passato gli incontri avvenivano in piazza Europa, nel centro della città, abitualmente luogo di movida, che si trasformava in un santuario all’aperto per le nuove generazioni. Dal 2020, a causa della pandemia da coronavirus, sono stati costretti a individuare una modalità alternativa per riunirsi. In tal modo l’iniziativa del Rosario ha assunto una valenza particolare, dando la possibilità di coinvolgere non solo i ragazzi del luogo, ma anche quelli di diverse nazioni, che potranno sentirsi presenti, sebbene virtualmente, accanto ai cappuccini, nella chiesa dove Padre Pio ha celebrato l’Eucaristia dal 1959 fino al suo ultimo giorno di vita e che, in questo periodo, custodisce l’insigne reliquia del suo corpo. (rainews)