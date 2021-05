Vaccini, Lopalco “Dopo Covid, usiamo strutture per recuperi zoster e tetano”

Bari, 01/05/2021 – (adnkronos) “Passata la tempesta, che spero passi con l’estate, manteniamo in piedi la struttura creata per le immunizzazioni Covid e cominciamo a mettere in cantiere tutti i recuperi, dal tetano all’herpes zoster allo pneumococco. Serve poi un intervento del ministero della Salute e di Aifa per le co-somministrazioni, ad esempio dell’antinfluenzale e dello zoster. Non smontiamo tutto appena la pandemia passa, ma usiamo la struttura per rimettere ordine e recuperare quello che è stato lasciato indietro”.

Lo ha suggerito Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, nel suo intervento al virtual workshop ‘Le vaccinazioni degli anziani in epoca Covid – Pratiche routinarie e innovative per orientare il cambiamento’, promosso da Italia Longeva. (adnkronos)