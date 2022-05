Ancora premi e riconoscimenti per il pittore sipontino Michelangelo Mercurio

StatoQuotidiano.it, 01 maggio 2022. Abbiamo appena appreso, dal disegnatore satirico Francesco Granatiero, che il suo fraterno amico Michelangelo Mercurio, pittore sipontino, che da molti anni vive ed opera in Umbria (a Santa Maria degli Angeli, per la precisione ) ha conseguito il Primo Premio in occasione di un concorso di pittura estemporanea di Bevagna. Piccolo comune in provincia di Perugia.

Il quadro del Mercurio eseguito, pertanto, dal vero, raffigura un suggestivo scorcio di Bevagna (Cantalupo di Bevagna, per l’esattezza).

Ad ogni modo, sulla pagina Facebook (curata dalla Signora Eva Goral, cara amica del pittore manfredoniano).

è possibile visionare il quadro in questione e tante altre pregevoli opere dello stesso pittore. Tra cui alcune raffiguranti vari scorci della nostra amata Manfredonia.

Dunque, complimenti vivissimi a questo valente artista sipontino e… buona visione a voi!