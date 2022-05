“Case di Edilizia Sperimentale per anziani di via D’Addedda, un’eccellenza rimasta sulla carta”

StatoQuotidiano.it, Foggia 01 maggio 2022. E’ innegabile che Foggia abbia necessità, più che bisogno, di case a canone sociale per persone e famiglie in condizione economica disagiata e per questo fu avviata la costruzione di case destinate agli anziani con soluzioni abitative all’avanguardia sia dal punto di vista energetico, dotandole di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e un impianto geotermico per la climatizzazione, sia dal punto di vista sociale prevedendo al suo interno un ambulatorio medico, una palestrina per attività e rieducazione fisica oltre a locali per la socializzazione.

Con l’assegnazione degli appartamenti agli anziani (24 coppie e 8 singoli) fatta nel maggio 2019 si pensava che tutti i problemi fossero risolti e che alcuni anziani potessero fruire di una struttura di eccellenza sotto tutti i punti di vista. Purtroppo le “inefficienze” amministrative hanno impedito che questo sogno diventasse realtà.

Solo grazie all’intervento della Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI Provinciali di Foggia la tecnostruttura Comunale ha completato l’iter di accatastamento dell’immobile, iter concluso pochi mesi fa, indispensabile per permettere l’allaccio alla rete elettrica dell’impianto fotovoltaico da 40 Kw che insieme all’impianto geotermico dovrebbe assicurare a costo zero i servizi di climatizzazione e produzione di acqua calda all’edificio e agli appartamenti. Purtroppo a oggi questo non è ancora avvenuto per cui condomini e/o Amministrazione Comunale sono gravati dai costi dell’energia elettrica che l’impianto dovrebbe interamente soddisfare oltre che, probabilmente, permettere al Comune anche di avere utili dalla cessione dell’energia prodotta in eccesso.

Mediamente il conto energetico evitabile ammonta a circa 100 euro al mese per ogni appartamento, soldi che vanno a gravare su bilanci familiari molto modesti come sono quelli delle pensioni sociali e/o minime erogate dall’INPS.

A questa situazione assurda, che in tre anni non ha avuto alcuna soluzione, si aggiunge la doppia beffa degli appartamenti vuoti perché gli anziani assegnatari sono deceduti e il cui “costo energetico” resta a carico di tutti gli inquilini assegnatari in quanto le forniture non sono individuali ma collettive e, quindi, anche se vuoti producono consumi energetici.

Per porre fine a questa vicenda chiediamo ai Commissari Straordinari che siano risolti tutti i problemi relativi sia ai costi energetici e ai servizi di comunità ancora da attivare.

In particolare chiediamo: che siano immediatamente risolti tutti i problemi burocratici che impediscono l’attivazione dell’opificio per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico, impianto regolarmente collaudato ed efficiente;

che, come promesso, sia disposto un bando per l’attivazione dei servizi di comunità previsti nel progetto di “housing sociale per anziani”, servizi disponibili non solo per i residenti ma anche per anziani più fortunati del quartiere;

che siano assegnati tutti gli appartamenti vuoti facendo scorrere la graduatoria speciale per evitare occupazioni abusive dando ristoro ad almeno altre quattro famiglie di anziani.

Nel ringraziare l’assessore regionale ai Servizi Sociali Rosa Barone che ha prestato attenzione alla vicenda confidiamo che Regione Puglia eserciti il suo potere di controllo e verifica a fronte dell’investimento finanziato con 1.650.000 euro per il completamento dello stabile, finanziamento che può dare sollievo alle sofferenze di chi vive nel disagio economico solo se pienamente realizzato.

Confidiamo anche in un intervento della Magistratura Contabile per accertare se vi sia stato un danno erariale nei ritardi della messa in funzione dell’impianto fotovoltaico perché Comune e inquilini sono stati gravati di costi sicuramente evitabili da una pronta entrata in funzione dello stesso come confidiamo che l’Amministrazione Comunale ristori gli anziani residenti che hanno messo mano alle loro ristrette disponibilità economiche per evitare il distacco della fornitura di elettricità.

Confidiamo che questa struttura sia d’esempio per altri interventi e non finisca come è finito il Centro Palmisano, altra struttura d’eccellenza per anziani, che speriamo torni presto fruibile.

F. Giorgio Cislaghi

Presidente Circolo FAP-Acli Foggia a.p.s.