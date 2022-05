Cinque Reali Siti, ritorna il pellegrinaggio al Santuario della Madonna Incoronata

Cinque Reali Siti – Con grande emozione di tutti ed un pensiero rivolto alla guerra in Ucraina, affinché possa volgere in iniziative di pace, è cominciato intorno alla mezzanotte, tra venerdì 29 sabato 30, il ritorno alla tradizione del pellegrinaggio

dei Cinque Reali Siti al Santuario della Madonna Incoronata, dopo la necessaria sospensione degli ultimi due anni causata della pandemia da COVID-19.

Le prime comunità ad avviarsi, quella di Stornara e quella di Stornarella, a breve distanza di tempo l’una dall’altra.

A seguire, verso le 2:00, la comunità di Ordona.

Intorno alle 4:00, invece, è stata la volta delle compagnie di Orta Nova e Carapelle.

Grande la commozione che si respirava nell’aria. Un’aria di festa in quello che risulta essere, quest’anno, il 1021esimo anniversario dall’apparizione della madre di Dio.

Secondo la tradizione, infatti, la Beata Vergine Maria Incoronata apparve all’alba del 26 aprile del 1001, su una grande quercia, al conte di Ariano Irpino, che si trovava a caccia nel bosco del fiume Cervaro, e ad un pastore di nome Strazzacappa.

Maria, raccontano le fonti, mostrò in quell’occasione la Statua della Madonna Nera, chiedendo che venisse posta in venerazione in una chiesa da erigere sul luogo dell’ apparizione.

Il 1° aprile 1950, quindi, il vescovo di Foggia, monsignor Fortunato Maria Farina, affidò il santuario, realizzato già secoli prima, alla congregazione di don Orione che fece costruire il nuovo tempio, inaugurandolo l’11 aprile 1965

Nel corso del pellegrinaggio, diversi gli stendardi, con effigi varie della Madonna, portati in processione quest’anno: 14 già solo da Orta Nova. Addobbati, inoltre, a festa, i carri con l’effigie della Madonna portata a capo di ognuno dei cortei delle 5 comunità. Quello del comune capofila dei Cinque Reali siti, Orta Nova appunto, con i colori giallo e azzurro, simbolo dell’Ucraina, a sottolineare la concreta richiesta di pace per quel territorio alla Madonna.

“Bello sentirci uniti oggi” le parole di don Claudio Carbone, parroco di Carapelle, in una delle celebrazioni, che hanno avuto luogo una volta arrivati al Santuario della Madonna Incoronata, a partire dalle ore 4:00.

Presenti al suggestivo rito liturgico, le autorità civili, i sindaci, le associazioni di volontariato e il servizio civile, a garantire che l’evento avvenisse nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Il pensiero dei Pellegrini e dei loro sacerdoti, lungo il cammino, è andato costantemente alla guerra nel cuore dell’Europa.

“La Madonna” la riflessione e la preghiera a tal proposito nelle parole del parroco don Luciano Avagliano della comunità della chiesa ortese B.V.M. di Lourdes “ci renda artigiani di Pace, capaci di preferire la via del dialogo e della riconciliazione”.

Ricordàti, poi, dal rettore del Santuario, don Ugo Rega, nel corso della messa delle 9:00 del mattino con il popolo ortese e carapellese, tutti coloro che sono scomparsi nei due anni di pandemia; non solo.

Preghiere sono state rivolte alla Madre di Dio anche per i giovani, affinché sappiano portare avanti i valori e le tradizioni che contano; e per gli anziani, i malati ed i bambini, speranza per il domani.

Daniela Iannuzzi