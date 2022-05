Foggia: restaurato il tempietto della villa ma senza “Urban Lightscape”

Statoquotidiano.it, Foggia, 1 maggio 2022 – Sono ormai terminati da qualche tempo i lavori di restauro del tempietto della Villa Comunale di Foggia. Opera di stile neoclassico ubicata nel boschetto del Parco Urbano Karol Wojtyla, è un bene sottoposto a vincolo della Soprintendenza. Il restauro è stato completato dai professionisti del settore Daniela Elia e Fabrizio Raimondi. Si spera che, se dovessero essere necessari interventi futuri, vengano impiegate sempre persone qualificate e del settore.

È stato ricollocato finalmente anche il busto dell’illustre scienziato Giuseppe Rosati, posto sull’obelisco al centro del tempietto. Deturpato da atti vandalici nel 2017, era custodito dalla Polizia Locale di Foggia. Ora è presente anche un impianto di videosorveglianza per consentire di controllare l’opera, più volte vandalizzata, soprattutto con scritte e disegni. Purtroppo quello di Moisè Maldacea non è mai stato recuperato.

Il tempietto, risalente all’Ottocento, periodo di realizzazione della Villa Comunale, venne concepito da Luigi Oberty: ingegnere che si occupò della progettazione di gran parte della città di Foggia. Sono diverse le opere in stile neoclassico che quest’ultimo realizzò in Capitanata. La caratteristica e imponente Villa Comunale venne progettata con Camillo De Tommaso.

Importanti opere, che fecero accrescere ulteriormente la sua fama, vennero realizzate anche a Napoli, Chieti, Andria oltre che nel capoluogo dauno.

Purtroppo mancano ancora gli interventi di luce del Lighting Designer e Light Artist Romano Baratta, foggiano di origine ma conosciuto a livello internazionale. Infatti si attendevano i suoi lavori di valorizzazione con l’ “Urban Lightscape”, che avrebbero segnato l’ultimazione dei progetti di rilancio dello spazio cittadino.

Per lightscape si intende un particolare sistema di illuminazione del paesaggio urbano: obiettivo principale è quello di valorizzare il monumento attraverso la luce.

Romano Baratta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Statoquotidiano.it:

“Il Concept del progetto di Valorizzazione mediante la luce, redatto dal mio studio, è pronto da circa 9 mesi.

Siamo in attesa di procedere con le fasi finali ed esecutive. Noi siamo pronti e non vedo l’ora di completarlo. È un luogo a me molto caro perché è legato alla mia infanzia. Da piccolo ci andavo quasi tutti i giorni: lo conosco come le mie tasche e mi piacerebbe renderlo migliore.

Il tempietto e tutto il boschetto meritano di essere valorizzati e vissuti in modo positivo. Renderli luoghi dell’anima dove il foggiano può immergersi e regalarsi un momento di benessere. Il nostro progetto, difatti, mette al centro l’aspetto animico del luogo e il suo significato più profondo nonché onorare al meglio sia il progettista Luigi Oberty che lo scienziato Giuseppe Rosati.

I rallentamenti che si sono palesati spero possano sbrogliarsi quanto prima per il bene di Foggia e di tutti i cittadini. È fondamentale restituire questo luogo straordinario alla città. Un luogo di ristoro dell’anima e del corpo come espressamente voluto e progettato dall’ing. Luigi Oberty.

È necessario cominciare ad attivare la rigenerazione urbana per far rinascere la città e deve avvenire in diversi luoghi sia del centro che della periferia. Penso a Piazza Mercato, Al quartiere della stazione, ai quartieri come Candelaro, il CEP, Borgo Croci. Ci vorrebbe un programma di miglioramento.

Non si può più attendere”.

Poi il professionista di origini foggiane ha aggiunto, relativamente alla questione sicurezza:

“Questa illuminazione non è solo valorizzante ma rende l’area più sicura, meno pericolosa. Negli ambiti urbani lavoriamo molto in questa direzione. Un luogo più bello è sempre meno pericoloso e popolato da persone per bene. La luce è l’unico elemento fattivo che può cambiare le sorti di sicurezza di una città. Altri metodi sono poco efficaci”.

A cura di Gianluigi Cutillo, 1 maggio 2022