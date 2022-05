Playoff, Foggia avanti con fatica: battuta la Turris 2-0.

StatoQuotidiano.it Foggia, 01 Maggio 2022. Il Foggia batte la Turris per 2-0 nel primo turno dei playoff, risolvendo la gara nel finale, grazie alle reti di Di Grazia e Curcio, al termine di un match difficile e ben giocato dai corallini campani. Gli ospiti, come preannunciato alla vigilia da mister Zeman, sono ben organizzati e forti del doppio confronto vinto in campionato nella regular season, partono in modo veemente e senza timore reverenziale. Primo sussulto al 4′, quando Longo colpisce il palo in pieno e fa subito tremare i supporters rossoneri presenti sugli spalti. L’approccio dei padroni di casa non è ottimale, vista la posta in palio. Timidi approcci in avanti di Merola e Ferrante ma entrambe le conclusioni non impensieriscono la formazione di Caneo. Il pallino del gioco è di marca Turris, con pressing ed ottima circolazione di palla ma le vere occasioni sul taccuino sono poche, nella prima frazione. Al 35′ è un colpo di testa di Tascone ad impegnare severamente Dalmasso, che si inarca e devia in corner. Chance per i satanelli, poco dopo, con Merola che incorna da buona posizione, palla sul fondo. Garattoni va giù in area di rigore, l’arbitro lo ammonisce per simulazione. Al tramonto di frazione, clamorosa occasione sciupata dalla Turris, in ripartenza, che sciupa a tu per tu con Dalmasso, cogliendo il secondo legno di giornata.

Zeman negli spogliatoi riordina le idee dei suoi e il Foggia nella ripresa prova a fare la partita. Il match diventa più equilibrato. Il boemo azzecca i cambi mandando dentro al 67′ Di Grazia e Garofalo per Rocca e Ferrante. E’ la chiave del match. Dopo un minuto dal loro ingresso, Garofalo confeziona un cross da destra per Di Grazia, palla a lato. Sono le prove del gol. Proprio il neo entrato attaccante rossonero finalizza una perfetta triangolazione, in stile zemaniano al 76′ e deposita in rete la palla del vantaggio locale. La rete scioglie definitivamente l’undici rossonero che controlla agevolmente i tentativi dei corallini e due minuti dal termine chiude la contesa con Curcio. Il fantasista del Foggia è abile a ribadire in rete una non perfetta respinta dell’estremo difensore Perina. Lo Zaccheria fa festa al fischio finale e regala gli incitamenti ai propri giocatori, in vista del secondo turno, di mercoledì 04 maggio, ad Avellino.

Fotogallery: Enzo Maizzi

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 01 Maggio 2022.