Alla scuola fumetto Gulliver di Foggia il workshop ‘Come nasce una storia’

Foggia, 1 maggio 2023. Presso la Scuola del Fumetto Gulliver di Foggia giovedì 4 maggio, dalle ore 17.00, si terrà il.workshop “Come nasce una storia” con il fumettista Alessio Lo Manto.

Nell’estate del 2012, ventenne, Alessio scopre il mondo del fumetto e del graphic journalism leggendo Joe Sacco all’Educational Book Shop di Gerusalemme.

Dopo aver conseguito una laurea in Scienze Politiche e aver vissuto qualche anno da volontario all’estero, si diploma presso Grafite – Scuola di fumetto e illustrazione, a Bari. Alcuni dei suoi lavori sono stati pubblicati sul settimanale Internazionale e sui siti Graphic News, STORMI (Beccogiallo), La Via Libera, Parole sul confine, Ex novo – Journal of Archaeology.

È coautore di Leo e Martina a spasso nel tempo – Edizioni Grifo. Ha collaborato con le riviste autoprodotte Oblò e La psicoscimmia.

Lo Manto ha collaborato con i suoi disegni alla realizzazione della graphic novel “St. Luis, il coraggio di un capitano”, scritta dalla giornalista e autrice Sara Dellabella ed edita dalla Round Robin editrice, recentemente presentata al Romics nella nuova edizione arricchita di contenuti inediti.

“St. Louis, il coraggio di un Capitano” narra la vicenda del transatlantico tedesco St. Louis che, nel maggio del 1939, parte da Amburgo con a bordo 937 ebrei in fuga dalla follia nazista. Al comando di quella nave c’è Gustav Schröder, un comandante tedesco non ebreo che detesta Hitler e quello che sta facendo al suo paese e all’Europa intera.

Il viaggio prende una piega inaspettata quando la nave arriva a Cuba e gli ebrei non possono sbarcare se non dietro una tassa che solo 29 di loro riescono a pagare. L’Avana respinge la nave che, dopo altre vicissitudini, non trova riparo neanche negli Stati Uniti di Franklin Delano Roosvelt e in Canada. A Schröder non resta che tornare in Europa, ma non in Germania. Decide di non consegnare la nave agli armatori senza garanzia per i suoi passeggeri. La nave arriva ad Anversa e tutti sbarcano sperando nelle nazioni ospitanti di Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Francia. Ma la Germania nazista si prepara a invadere l’Europa e l’epilogo sarà devastante anche per molti di quei passeggeri.

La storia di “St. Louis, il coraggio di un Capitano” è toccante e commovente. Grazie alle splendide illustrazioni dell’autore, Alessio Lo Manto, il lettore viene catapultato nella nave e vive le emozioni di quei passeggeri costretti a fuggire dalla propria terra per salvarsi la vita.