È morto Lucio Ventura, politico di Foggia, aveva 73 anni

Foggia, 1 maggio 2023. È morto Lucio Ventura, politico di lungo corso, ultimo presidente del consiglio comunale di Foggia, prima dello scioglimento, eletto a marzo 2021. Aveva 73 anni.

È stato della Dc, per lungo tempo con Raffaele con il partito la Puglia Prima di tutto.

In lista alle regionali, sempre legato comunque al ruolo di consigliere comunale più che a quello di assessore, cui non ha mai aspirato, si ricorda per i suoi puntuali interventi in aula perché le carte era abituato a studiarle. Cattolico praticante, era anche componente di una delle Confraternite di Foggia.