Il Gargano rivive l’ancestrale rito della Transumanza, tra saperi, suoni e sapori antichi (VIDEO)

www.statoquotidiano.it 30/04/2023 – La tradizione millenaria della transumanza, ovvero lo spostamento stagionale del bestiame dal pascolo invernale a quello estivo, è una pratica che resiste nel tempo nonostante la modernizzazione dell’agricoltura. Proprio questo ritorno alle antiche tradizioni è stato il fulcro della Festa della Transumanza Garganica, svolta oggi da Vico del Gargano alla Masseria U sculer, in Foresta Umbra.

Il pastore Michele Totaro, definito “pastore no allevatore”, ha spiegato come questa pratica si svolga da sempre: gli animali vengono portati in altura durante l’estate e verso il basso, in luoghi più caldi, durante la tarda primavera e l’inverno. Una pratica che comporta il rispetto delle antiche tradizioni del mestiere di pastore, considerato un’arte antica.

Ma la modernizzazione e la necessità di produrre sempre di più stanno portando alla scomparsa di molte tradizioni rurali, incluso il mestiere di pastore. Per questo motivo, la famiglia di Totaro si dedica alla selezione e alla produzione di prodotti di nicchia, come il Caciocavallo podolico e il cacio ricotta della capra garganica, due razze animali che stanno diventando sempre più rare.

Nonostante i costi elevati e la produzione limitata, Totaro crede che sia possibile mantenere questa tradizione grazie alla passione e all’entusiasmo di coloro che la apprezzano e vogliono ritornare alle antiche pratiche del mestiere di pastore. “La gente che c’è qui piace, piace ritornare indietro nel tempo”, ha spiegato il pastore durante l’evento.

Articolo e video a cura di Vittorio Agricola. Interviste a cura di Giuseppe Laganella.