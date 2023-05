Incidente in scooter dopo turno di notte in un bar: muore una 25enne

L’incidente all’alba

Manto stradale scivoloso, stanchezza, forse un malore che potrebbe aver colto Rita improvvisamente mentre era alla guida del ciclomotore. Queste le principali ipotesi vagliate dalle forze dell’ordine che cercano di ricostruire le cause dell’incidente. Dai rilievi non emergono segni di frenate improvvise e sembra che al momento dello schianto non ci fosse nessun altro veicolo. Il casco non è riuscito a salvarle la vita e la giovane è morta sul colpo.