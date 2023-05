Manfredonia, continuano i furti dei tombini nell’area industriale

Un problema diffuso un po’ in tutta Italia, aggiunge Manzella, nel nostro Paese, sono sempre più frequenti i furti a tombini e chiusini. Metalli da rivendere ovviamente, nel mirino dei ladri non c’è solo il rame, ma anche la ghisa; metalli che poi vengono rivenduti. Sono furti che non arricchiscono, ma che consentono di arrotondare per arrivare a fine mese: si ruba per fame, e questa è una spia importante della crisi che attanaglia la nostra nazione. Metalli da rivendere ovviamente, nel mirino dei ladri non c’è solo il rame, ma anche la ghisa; metalli che poi vengono rivenduti. Sono furti che non arricchiscono, ma che consentono di arrotondare per arrivare a fine mese: si ruba per fame, e questa è una spia importante della crisi che attanaglia la nostra nazione.

La recessione economica è infatti la causa principale dell’impennata dei furti di materie prime, sempre più costose e ricercate, su cui spiccano quella dei cavi per ottenere il nuovo oro rosso, il rame, e quella di tombini e tubi idraulici per ricavarne la preziosa ghisa. Al di là della questione puramente estetica, i “buchi” in strada e sui marciapiedi dovuti ai furti dei tombini comportano due conseguenze gravi. Anzitutto, reti telefoniche ed elettriche che non funzionano; e, peggio ancora, seri rischi per gli utenti della strada, la cui incolumità è messa in serio pericolo per l’improvvisa assenza dei preziosi coperchi sul manto stradale.