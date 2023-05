Manfredonia. “L’agente Panza si dimetta o il PD gli revochi incarichi”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Alt, superato ogni limite! Può un agente di Polizia Locale ricoprire un doppio ruolo politico in un partito che si colloca in contrapposizione al governo di un Comune di cui è dipendente?

Evidentemente è un problema che il tracotante Pd (e tutta l’opposizione) non si è posto, anzi ha enfatizzato e festeggiato la nomina di Matteo Panza (agente della Polizia Locale del Comune di Manfredonia), già segretario cittadino in carica, nella segreteria regionale con le deleghe alle feste dell’unità, pesca e mare. Addirittura un post pubblico del consigliere regionale Paolo Campo “Buon lavoro compagno” con tanto di foto.

Inoltre, come può svolgere il suo ruolo di Pubblico ufficiale con assoluta imparzialità e soprattutto in tutela di atti ed informazioni riservate se nello stesso tempo ha palesi ed antitetici interessi politico-partitici? A livello giuridico-amministrativo Panza può svolgere contemporaneamente tutti questi ruoli, ma assolutamente no per etica professionale e morale.