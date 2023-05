Manfredonia. “Sporcaccioni rifiuti”: attive le fototrappole in città. “Guardate lo schifo” (VIDEO)

Manfredonia – “È pienamente operativo il servizio di videosorveglianza con l’installazione di fototrappole voluto dall’Amministrazione comunale, con la Polizia Locale impegnata nella visione dei filmati e nell’accertamento delle violazioni“.

Lo rende noto a StatoQuotidiano.it il comando della Polizia locale di Manfredonia.

“Il servizio partito da circa un mese – spiegano dal comando della P.l. locale – ha già visto la contestazione di più di trenta violazioni per abbandono rifiuti o errato conferimento e riguarda singoli cittadini e attività commerciali della città”.

“Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici del territorio dove da tempo si segnala una recrudescenza del fenomeno dell’abbandono rifiuti”.

“L’invito alla popolazione è quella di effettuare in modo corretto la raccolta differenziata evitando di recarsi presso i cassonetti posti in quelle aree non coperte dal servizio ed evitando altresì l’odioso fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti in città o nelle periferie”.

“In caso di necessità rivolgersi ai punti di raccolta Ase ubicati in Via Tratturo del Carmine e in Via Sottotenente Troiano, rispettando gli orari di apertura al pubblico”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it