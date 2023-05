Maresciallo eroe salva 2 donne anziane nel Foggiano: la vicenda su RAI1

CASALVECCHIO DI PUGLIA (FOGGIA) – Il maresciallo Pierluigi Tusiano ha salvato due donne anziane, entrambe disabili, dalle fiamme divampate all’interno dell’immobile. La vicenda è stata narrata oggi nel corso nella trasmissione di Rai1 “La vita in diretta”.

“Per fortuna è arrivato il maresciallo, ci ha portato tutte e due fuori. Abbiamo avuto molta paura, ma grazie a lui siamo salve”. Il militare infatti ha attraversato il muro di fuoco caricando in spalla le vittime per metterle in sicurezza. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, sembra che tutto sia partito da una esplosione di un tratto della rete di distribuzione cittadina del gas.