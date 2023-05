Meteo Puglia, 1° Maggio funestato dal maltempo! Mappa delle piogge

FOGGIA – Preparatevi a un 1° Maggio caratterizzato da un vero e proprio maltempo su alcune regioni del nostro Paese dove nelle prossime ore sono attese piogge e pure qualche temporale.

Come si può chiaramente osservare nella cartina sinottica qui sotto, la ragione va ricercata nella presenza di un vortice ciclonico di 1010hPa, con centro motore attualmente al largo delle coste laziali e campane. Situazione sinottica AGGIORNAMENTO ORE 07:00 – In queste ore nubi dense e piogge sparse interessano gran parte del Nordovest. Piove su Milano, Torino, come pure su molti tratti della Liguria, dall’imperiese al savonese, per poi scendere verso il Centro-Sud, con fenomeni che interessano un po’ tutta la fascia tirrenica, dalla Toscana, al Lazio, fino alla Campania e alla Calabria. Altre piogge sono in atto sulle zone interne abruzzesi e nella parte più meridionale della Puglia.

EVOLUZIONE – Nella cartina che vi proponiamo qui sotto sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per la giornata di Lunedì 1° Maggio: attenzione alle zone colorate in fucsia dove potranno cumularsi fino a 70 mm di pioggia e dunque l’equivalente a 70 litri per metro quadrato. Occhio poi non solo alla pioggia, ma anche ai temporali che potranno localmente assumere carattere di forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. Le precipitazioni previste per Lunedì 1 Maggio (Fonte: ilmeteo.it)



In serata e nel corso della prossima notte, il vortice ciclonico comincerà a muovere il suo baricentro verso le regioni meridionali, tant’è che Martedì 2 il suo centro motore si andrà a collocare poco a Sud della Calabria, quel che basta per continuare a condizionare negativamente il meteo su gran parte del Paese. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in tempo reale. Lo riporta un articolo di Stefano Rossi per il meteo.it.