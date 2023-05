Roma, i sauditi vogliono il club: intermediario il foggiano Raffaello Follieri

FOGGIA – Un intrigo internazionale accende le luci intorno alla Roma. I Friedkin stanno cercando di verificare la concretezza di un’offerta ipotizzata da un gruppo saudita, scrive il Corriere dello Sport.

Si parla di un appuntamento fissato per dopodomani, mentre la squadra sarà impegnata a Monza. Le parti si potrebbero incontrare, se non interverranno impedimenti, in località top secret. A tessere la tela, in qualità di intermediari e magari come possibili frontmen, stanno provvedendo due personaggi che hanno raccolto a Riad le manifestazioni di interesse di un gruppo arabo. Proprio dall’Arabia Saudita, nelle scorse settimane, era arrivata una proposta mostruosa per Mourinho – 120 milioni in due anni per allenare la nazionale oppure uno dei club della capitale – poi freezata dallo scetticismo dell’allenatore.

Un ruolo rilevante nell’operazione lo svolge Raffaello Follieri, spregiudicato affarista pugliese, che negli anni scorsi aveva già provato invano a comprare Palermo, Catania e Foggia. Ma adesso sembra avere puntato il radar più a nord, verso la capitale. Follieri, classe 1978, è nato a San Giovanni Rotondo, la cittadina famosa per il santuario di Padre Pio. Ma si è affermato negli Stati Uniti, dove ha intavolato relazioni importanti arricchendosi nel periodo della bolla immobiliare. Lo ripota il sito romagiallorossa.it.