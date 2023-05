Stabilimenti balneari a Peschici: il maltempo non ferma la voglia di riaprire

www.statoquotidiano.it 01/05/2023 – Nonostante il tempo avverso, gli stabilimenti balneari di Peschici hanno deciso di aprire per questo ponte tra domenica e il 1° Maggio. La voglia di tornare alla normalità e di riprendere le attività è stata più forte del maltempo che sta colpendo la zona.

Le piogge hanno colpito i monti del Gargano, ma i gestori degli stabilimenti balneari hanno deciso di non arrendersi e di dare la possibilità ai turisti di godersi un weekend di relax. Nonostante i rovesci di pioggia previsti anche nei prossimi giorni, gli stabilimenti resteranno aperti per accogliere chiunque voglia trascorrere del tempo in riva al mare.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.