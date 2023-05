Verso Manfredonia – Bisceglie. L’appello: “La finale vogliamo giocarla nella nostra ‘Casa’”

Manfredonia – “E’ iniziata la settimana della finale. I Sipontini del Nord Italia hanno già fatto i biglietti del treno per essere con noi e vivere questa Finale Play-Off. E’ iniziata la settimana dei preparativi. Striscioni, bandiere, stendardi, tutto il necessario per rendere l’atmosfera magica. L’ atmosfera è già elettrizzante, la notte non si dorme,il cuore è a mille, i pensieri sono annebbiati dalla voglia di ‘Manfredonia’, la nostra testa pensa solo ed esclusivamente al 7 Maggio. Nella nostra testa c’è solo Manfredonia-Bisceglie. Il dubbio esistenziale che martella la testa di noi tutti e la tanto attesa conferma di rientrare finalmente al Miramare!”.

E’ quanto riportano in una nota stampa i referenti della pagina social “Gradinata Est Manfredonia”.

“Siamo fiduciosi, domani si spera di avere notizie certe. Basta chiudere gli occhi e immaginare il Miramare gremito, la Gradinata che spinge il Donia alla Vittoria. La finale vogliamo giocarla nella nostra “Casa”, teatro di mille battaglie. Forza Manfredonia!”.