Cerignola, Settimana sociale diocesana: “Occorre coesione per tutelare i lavoratori”

Statoquotidiano.it, 01 maggio 2024 – Cerignola. Anche la Chiesa ha a cuore il tema della Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ieri, infatti, si è tenuto, presso la Curia vescovile – salone Giovanni Paolo II – un interessante convegno proprio dal titolo “Sicurezza sul lavoro” all’interno della VII Settimana Sociale Diocesana, in preparazione alla Settimana Sociale Nazionale che si svolgerà a Trieste dal 3 al 7 luglio prossimo.

Intervenuti all’incontro, Nicola Gadaleta, responsabile provinciale sicurezza Cgil; Leonardo Piacquaddio, Segretario Provinciale Cisl Foggia.

A moderare, l’avvocato Donatella Perna, in un dibattito nelle cui conclusioni è emerso l’intervento di don Pasquale Cotugno che ha evidenziato la necessità di: “Azioni coese tra i vari soggetti sociali e tra i sindacati sul territorio. A ogni livello, locale, regionale, nazionale. Perché solo così è possibile trovare insieme le strategie per creare processi di svolgimento di buone pratiche”.

Nelle sue parole introduttive, la moderatrice ha posto in luce come la questione del lavoro sia stata affrontata dalla Chiesa fin dalle sue prime encicliche sociali che, nel corso del tempo, essa ha prodotto per la definizione della propria dottrina sociale.

“Dottrina sociale” così Donatella Perna “che si costituisce come parte essenziale e quasi ontologica per la missione della Chiesa, della sua esistenza e della sua missione.

Senza la dottrina sociale probabilmente non avremmo una Chiesa che si promuove come strumento di salvezza per il Creato e per l’uomo”.

La Donatella Perna ha quindi rivolto l’attenzione a tutta una serie di iniziative e messaggi sul senso e l’importanza dei lavoratori derivanti dalla dottrina sociale della Chiesa, fino a evidenziare una sorta di anello di congiunzione e punti di incontro tra i richiami sul tema provenienti dalla Chiesa stessa e le norme giuridiche formulate a tal proposito negli anni dagli organi politici e giuridici.

Così, mentre la Chiesa andava riconoscendo senso alla dignità sociale dei lavoratori, il mondo politico andava definendo di volta in volta norme a tutela dei lavoratori e buone pratiche nello svolgimento della giornata lavorativa.

Novità principali portate dalla normativa giuridica sul lavoro nel corso del tempo evidenziate da Donatella Perna: l’importanza di conoscere l’ambiente di lavoro attraverso lo svolgimento di un’analisi dello stesso e la necessità di formulare un documento di valutazione rischi all’interno di una realtà lavorativa proprio con il fine di prevenire gli infortuni.

“Il quadro normativo” ha quindi fatto notare la moderatrice “è progredito, tuttavia non è riuscito a fermare le morti sul lavoro”.

Resta dunque importante che le politiche sociali, dei vari soggetti coinvolti e anche della chiesa, si impegnino ancora, come evidenziato nella sua enciclica “Fratelli tutti” da Papa Francesco, il quale, così come ha ricordato la Perna nella sua presentazione, “In tale enciclica ha affermato che le politiche del lavoro da assumere ad ogni livello di amministrazione devono tener presente che non esiste peggiore povertà di quella che è priva del lavoro”.

È stato quindi portato all’attenzione dell’uditorio anche il contenuto dell’ultimo messaggio pubblicato dai vescovi italiani per la Festa dei Lavoratori di quest’anno, dal titolo “Il lavoro per la partecipazione e la democrazia”, a firma della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.

In tale messaggio, ha sottolineato l’avvocato Donatella Perna: “I vescovi ci dicono che le organizzazioni dei lavoratori sono chiamate ad essere garanti della condizione lavoratori, e, inoltre, che anche gli stessi lavoratori sono chiamati a progettare insieme con i datori di lavoro le strategie e le buone pratiche che garantiscano sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ecco quindi il richiamo principale emerso nel corso del Convegno: necessario investire in progettualità, formazione, innovazione.

Quali, dunque, a tal proposito, le proposte dei sindacati? è stata la richiesta che la moderatrice ha rivolto ai rappresentanti sindacali intervenuti al Convegno.

Il responsabile CGIL ha portato l’attenzione sul perché fare sicurezza sul lavoro, evidenziando come la mancanza di cura delle condizioni dei lavoratori comporta spesso costi sociali troppi alti; ma, soprattutto, perché si assiste ancora oggi ad un trend altissimo in termini di notizie di morti sul lavoro.

“Il problema” secondo Gadaleta “è che emerge ancora una scarsa consapevolezza dei rischi. Chi va a lavorare invece ha a che fare sempre con dei rischi”

Allarmanti i dati a tal proposito enunciati dal responsabile CGIL: “Nel 2023 ci sono stati in provincia di foggia almeno 15 morti per infortuni sul lavoro e circa 4000 denunce per infortuni con una media di 12 al giorno”.

Da ricordare, dunque, secondo Gadaleta che, secondo l’articolo 2087 del Codice Civile vigente in Italia, l’imprenditore è obbligato a tutelare i propri lavoratori.

La sottolineatura del sindacalista è quindi stata espressa in questi termini: “Chiediamo un patto nuovo per la sicurezza nei luoghi di lavoro che miri a definire una vera e propria sinergia tra datori di lavoro e dipendenti”.

La non sicurezza effettivamente oggi comporta costi molto alti, oltre 45 miliardi all’anno, come ha ancora evidenziato Gadaleta: “Però” le sue parole “c’è un sistema che va cambiato. Il sistema repressivo non funziona. Bisogna far recuperare il dialogo tra datori con lavoratori e mondo sociale. I sistemi di gestione sicurezza lavoro non sono ancora sufficientemente diffusi”.

Le richieste del responsabile CGIL sono state dunque le seguenti: “il DURC-SSL (ossia DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA per la sicurezza dei lavoratori, ndr.) deve diventare obbligatorio; l’applicazione CCNL nei subappalti deve essere praticata anche per i privati; bisogna regolamentare meglio la patente a punti e non a credito ed estendere obbligo cartellino identificativo; mai andare al lavoro senza formazione. Ma siamo contrari alla formazione e-learning. No al documento di valutazione rischi fatto solo dal datore. Dobbiamo rafforzare la vigilanza. Anche le Asl devono essere opportunamente formate.

Le sanzioni ci sono ma ancora oggi non hanno effetti particolari, cioè non vengono pienamente applicate.

Nessuna azienda dovrebbe non avere il Responsabile per la sicurezza dei lavoratori. Noi chiediamo che il medico competente goda di maggiore autonomia rispetto al datore di lavoro”.

Conclusione di Nicola Gadaleta: “Noi dobbiamo pensare al lavoratore in maniera più complessa, alla sua salute a tutto tondo, non solo in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo l’ottica del total worker health”.

Troppi gli incidenti sul lavoro anche per Leonardo Piacquaddio: “670 sono gli incidenti sul lavoro negli ultimi sei mesi. Nel 2021, è stato registrato un aumento del 20% degli infortuni sul lavoro rispetto al 2020”.

Necessario dunque per il segretario provinciale CISL: “far passare la cultura della sicurezza sul lavoro già nelle piccole situazioni di uso domestico, facendo mettere a norma impianti”.

Inoltre, secondo Piacquaddio, “Tutta una serie di concause agiscono nei sistemi di lavoro” a discapito della sicurezza dei lavoratori: “per molti bisogna essere celeri, ma si può restare sul mercato pur curando la sicurezza. A volte passa il concetto che bisogna mettere a posto le carte, in tanti casi però è successo che i dipendenti dell’azienda madre avevano una documentazione più approfondita rispetto ai dipendenti di azienda terze, come a dire che il rischio veniva minimizzato per questi ultimi, pur facendo lo stesso lavoro, mentre forse per i primi veniva normalizzato”. Dovrebbero invece essere istituiti i Responsabili per la Sicurezza dei lavoratori, previsti per legge, e dovrebbero essere sempre denunciate le anomalie del territorio, ha sottolineato ancora Piacquaddio che ha anche evidenziato come oggi “Vige ancora una certa povertà culturale sul tema della sicurezza. Devono nascere invece nella nostra consapevolezza dei punti fermi.

Troppe imprese non mandano alla formazione i loro lavoratori.

Dobbiamo sensibilizzare tutti ad essere portatori di buona cultura del lavoro. E anche la scuola deve fare un salto di qualità nella definizione dei PCTO”.

7 dunque, ha fatto sapere il segretario provinciale, i punti stabiliti dalla CISL sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro: stabilire un sistema di qualificazione delle imprese; definire obblighi formativi in ambito lavorativo; prevedere le stesse regole dell’ambito pubblico nel privato; attingere dal bilancio INAIL per formare i lavoratori; potenziare il personale degli ordini di vigilanza; garantire la presenza di un Responsabile Sicurezza Lavoratoti in ogni azienda; supportare coloro che vogliono denunciare illeciti sul lavoro; promuovere e intensificare gli interventi di natura negoziale e contrattuale (accor- di, protocolli, patti, contratti…) quali stru- menti per declina- re in modo mirato e specifico le misure e procedure di preven- zione.

Alle conclusioni del convegno, l’avvocato Perna ha infine fatto notare l’urgenza di porre in essere “maggior controllo, a prescindere da chi opera e dalla durata dell’attività, per evitare che si creino zone franche di inosservanza di quelle che sono le regole e le buone pratiche per la sicurezza e tutela dei lavoratori”.