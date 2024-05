“Il coraggio di cambiare, la forza di costruire”. Raffaele Rinaldi, candidato al consiglio comunale con La Marca sindaco

“Essere genitore ha riposizionato il baricentro della mia vita.

Citando il titolo un un noto brano musicale, sono diventato il centro di gravità permanente per i miei figli. Questo mi ha spinto a candidarmi al consiglio comunale nelle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno.

Come per i miei figli, vorrei dare un orientamento a TUTTI i figli di Manfredonia, perché nessuno di loro possa mai sentirsi smarrito, perché la nostra terra sia ogni giorno culla di certezze, con il rigore morale ed autentico che da sempre contraddistingue ogni passo della mia vita. Insieme, per il futuro! Un abbraccio. Raffaele”.

Elezioni Amministrative Manfredonia, 8 – 9 giugno 2024 – Spazio elettorale