Manfredonia. Un gol che porta con sé un senso di liberazione. È quello firmato al 95′ minuto da Mirko Giacobbe, durante la partita casalinga contro il Casarano. Una rete che potrebbe essere la chiave per la salvezza diretta del Manfredonia in Serie D. Si tratta del settimo gol, più cinque assist, di un campionato strepitoso per Giacobbe: goleador, fulcro imprescindibile in mezzo al campo e leader carismatico del Manfredonia.

Senza il -1 subito a causa della sospensione della partita contro il Palma Campania, il Manfredonia avrebbe vissuto una settimana di tranquillità assoluta, con la salvezza già praticamente ottenuta.

Domenica sarà sufficiente un solo punto in trasferta contro il Gravina – il fischio d’inizio al “Vicino” è previsto per le 15 – per dare il via ai festeggiamenti. Nell’andata, fu il Manfredonia a prevalere al “Miramare” con il punteggio di 2-1. E ancora una volta, in quell’occasione, è stato Giacobbe a decidere le sorti del match.

L’APPELLO DEI TIFOSI DELLA GRADINATA EST: TUTTI IN TRASFERTA

“Tutti in trasferta. Per la trasferta di Gravina passare in sede. Viaggiamo in pullman quindi comunicare l’adesione il prima possibile. Una pagina di storia che vogliamo scrivere tutti insieme. Avanti Manfredonia“.

La classifica dopo 33 giornate