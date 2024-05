PREMIATE DALL’ASSESSORE FRATTAROLO AL TEATRO PETRUZZELLI DI BARI LE NUOVE ‘STELLE AL MERITO DEL LAVORO’ DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Valter Bianco, nato a Foggia, impiegato ex operaio FPT Industrial in pensione, 43 anni di servizio;

Teresa Casciano, foggiana, impiegata Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, 35 anni di servizio;

Vito Curci, foggiano, quadro Leonardo SpA, 44 anni di servizio;

Antonio Fiore, foggiano, impiegato ex operaio Leonardo SpA, 35 anni di servizio;

Rocco Lambertino, nato a Lucera, impiegato Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 31 anni di servizio;

Matteo Lauriola, foggiano, quadro Leonardo SpA, 38 anni di servizio;

Giampiero Lembo, nato a Lucera, quadro di Leonardo SpA, 34 anni di servizio;

Antonio Magnifico, nato a Orta Nova, operaio FPT Industrial, 37 anni di servizio;

Pasquale Marolla, foggiano, operaio in pensione FPT Industrial, 43 anni di servizio;

Antonio Palmieri, foggiano, impiegato FPT Industrial, 33 anni di servizio;

Luigi Schingo, foggiano, dirigente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, 34 anni di servizio;

Carmela Volpe, foggiana, impiegata Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, 33 anni di servizio.

Sono i pugliesi della provincia di Foggia che questa mattina, in occasione del Primo Maggio, al Teatro Petruzzelli di Bari hanno ricevuto la ‘Stella al merito del Lavoro’, decorazione conferita dal Presidente della Repubblica a persone che si sono “distinte nel proprio lavoro per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale” e carriera.

Sul palco a consegnare il prestigioso riconoscimento, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Foggia, l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo.

“Una grande emozione per la splendida cornice e per il valore di un riconoscimento che gratifica nostri concittadini che giorno dopo giorno hanno mostrato una dedizione encomiabile, a servizio non solo dell’azienda o industria di riferimento ma della collettività tutta. A loro va il nostro sentito ringraziamento per quanto hanno fatto, come l’hanno fatto e per l’esempio fornito”.