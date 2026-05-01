Ancona, il Tar dà ragione a due mamme: illegittima l’esclusione del figlio dal nido comunale

ANCONA – Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche accoglie il ricorso di una coppia di madri e annulla l’esclusione del loro figlio da un asilo nido comunale. Una decisione che segna un passaggio rilevante sul piano dei diritti e del riconoscimento delle famiglie omogenitoriali.

Al centro della vicenda, iniziata nel 2024, una coppia di donne unite civilmente, alla quale era stato negato l’accesso al nido per il secondogenito a causa di un punteggio ritenuto insufficiente in graduatoria. Il Comune aveva infatti considerato solo la posizione lavorativa della madre biologica, escludendo quella della madre non biologica, trattata come non rilevante ai fini del calcolo.

Una scelta che, secondo i giudici, si è rivelata illegittima. Il Tar ha stabilito che l’amministrazione non avrebbe dovuto ignorare il contributo lavorativo della seconda madre, riconoscendo di fatto la natura del nucleo familiare e il progetto genitoriale condiviso.

A rappresentare la coppia è stato l’avvocato Tommaso Rossi, che ha sottolineato come la decisione si inserisca in un contesto giurisprudenziale in evoluzione: «Anche quando il figlio è biologicamente riconducibile a una sola delle due donne, all’interno di un’unione civile esiste un progetto genitoriale comune che deve essere riconosciuto».

Il legale ha inoltre evidenziato come il regolamento comunale risultasse ormai superato rispetto alle trasformazioni sociali e normative degli ultimi anni, non contemplando adeguatamente le famiglie omogenitoriali.

Determinante, nella decisione del Tar, è stato anche il recente orientamento della Corte Costituzionale, che nel 2025 ha dichiarato incostituzionali le norme che impedivano il riconoscimento del figlio alla cosiddetta “madre intenzionale” nei casi di procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero.

Per la famiglia, oltre al riconoscimento del diritto all’accesso al nido, si apre ora la possibilità di richiedere il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione a una struttura privata e un eventuale risarcimento per il danno subito.

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza, che rafforza il principio di uguaglianza e adegua l’interpretazione delle norme alla realtà delle nuove forme familiari presenti nella società italiana.

Lo riporta Open.online