Bisceglie, 1 maggio 2026 – Un uomo descritto da tutti come “mite, serio e onesto” è stato ucciso per errore durante un agguato avvenuto nella serata di ieri all’interno di un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. La vittima è Angelo Pizzi, 62 anni, responsabile di sala della “Spaghetteria numero 1”.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, il vero obiettivo dei sicari sarebbe stato il titolare del locale, un 40enne con precedenti e ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata barese. Lo stesso imprenditore, ascoltato dagli inquirenti insieme agli altri dipendenti, si sarebbe detto convinto che Pizzi non fosse il bersaglio dell’agguato.

A entrare in azione sarebbero state almeno due persone, con il volto coperto da passamontagna, giunte sul posto a bordo di un’auto utilitaria scura. L’azione è stata fulminea: i killer hanno aperto il fuoco all’ingresso del ristorante, esplodendo numerosi colpi. Sul posto sono stati repertati 15 bossoli; resta da chiarire se siano stati sparati da una o più armi.

Pizzi si trovava sulla traiettoria dei proiettili ed è stato colpito mortalmente. Nel locale, al momento dell’agguato, erano presenti pochi clienti – cinque in totale – che si trovavano in una saletta adiacente: hanno udito gli spari ma non hanno assistito direttamente alla scena.

Il ristorante è stato posto sotto sequestro, mentre la salma della vittima, che lascia una compagna e una figlia, è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Determinanti per le indagini saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sia nel locale sia nella zona circostante, che potrebbero aiutare a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha commentato l’accaduto sui social: “A testa alta e senza paura. La nostra città ha scelto da che parte stare: siamo con il prefetto, la magistratura e le forze dell’ordine”. E ha aggiunto: “Dobbiamo restare uniti per riportare legalità e giustizia sul territorio: ognuno deve fare la propria parte”. Lo riporta l’Ansa.