Casa e legalità, doppio intervento del Governo: via libera a Piano Casa e ddl sugli sgomberi

ROMA – Più alloggi disponibili e procedure più rapide contro le occupazioni abusive. È il doppio binario scelto dal Governo, che nel Consiglio dei ministri del 30 aprile ha approvato il nuovo Piano Casa insieme a un disegno di legge autonomo per accelerare gli sgomberi.

Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha illustrato una strategia definita “complementare”: «Da un lato costruiamo più case, dall’altro liberiamo quelle occupate abusivamente».

Sgomberi più rapidi: cosa prevede il ddl

Il disegno di legge, distinto dal decreto sul Piano Casa, punta a velocizzare le procedure di rilascio degli immobili occupati illegalmente. Tra le principali novità: tempi ridotti per l’esecuzione degli sfratti, semplificazione delle notifiche e introduzione di una corsia accelerata per ottenere il titolo esecutivo in sede giudiziaria.

L’obiettivo dichiarato è restituire gli immobili ai legittimi proprietari e aumentare la disponibilità di abitazioni sul mercato. Secondo i dati forniti dal Governo, dall’inizio della legislatura sono già stati liberati oltre 4.200 alloggi di edilizia residenziale pubblica e realizzati circa 230 interventi di sgombero rilevanti.

Il provvedimento si inserisce nel solco delle misure già adottate con il decreto sicurezza del 2025, che aveva introdotto il reato di occupazione abusiva di immobile destinato a domicilio altrui.

Il Piano Casa: 100mila alloggi in dieci anni

Il cuore dell’intervento resta il Piano Casa, un progetto articolato che punta a rendere disponibili circa 100mila abitazioni tra edilizia popolare e alloggi a prezzi calmierati nell’arco di un decennio.

Tra i pilastri principali:

Recupero del patrimonio pubblico : circa 60mila alloggi popolari oggi non assegnabili saranno ristrutturati e rimessi in circolo, grazie a risorse che superano complessivamente i 6 miliardi di euro;

: circa 60mila alloggi popolari oggi non assegnabili saranno ristrutturati e rimessi in circolo, grazie a risorse che superano complessivamente i 6 miliardi di euro; Housing sociale : oltre 3,6 miliardi destinati a un fondo unico per l’emergenza abitativa, gestito da Invimit, con comparti dedicati alle singole regioni;

: oltre 3,6 miliardi destinati a un fondo unico per l’emergenza abitativa, gestito da Invimit, con comparti dedicati alle singole regioni; Coinvolgimento dei privati: semplificazioni burocratiche e incentivi per gli investimenti, a fronte dell’obbligo di destinare almeno il 70% degli immobili realizzati a edilizia convenzionata, con prezzi ridotti di almeno un terzo rispetto al mercato.

A completare il quadro, il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, rivolto in particolare a giovani under 36, coppie e famiglie monogenitoriali, con coperture fino al 90% per i nuclei più numerosi.

Obiettivo: più offerta e più legalità

Il piano mobilita fino a 10 miliardi di euro di risorse pubbliche, con l’intento di attivare ulteriori investimenti privati e generare un effetto moltiplicatore sull’intero comparto.

Il doppio intervento su offerta abitativa e contrasto alle occupazioni abusive rappresenta, nelle intenzioni dell’esecutivo, una risposta strutturale all’emergenza casa: aumentare gli alloggi disponibili e, al contempo, garantire legalità e tutela della proprietà.

Lo riporta Openonline.it