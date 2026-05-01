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Home // Gargano // Casa Sollievo, sciopero della fame dei sindacati: “Non siamo eroi da sfruttare, ma da rispettare”

"NO SFRUTTARE" Casa Sollievo, sciopero della fame dei sindacati: “Non siamo eroi da sfruttare, ma da rispettare”

Al gazebo allestito sul marciapiede saranno presenti, insieme ai lavoratori, i segretari territoriali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursing Up

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

San Giovanni Rotondo – La protesta dei lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza entra in una fase ancora più dura. I sindacati hanno deciso di alzare il livello dello scontro annunciando uno sciopero della fame dal 2 al 4 maggio, accompagnato da un presidio permanente davanti alla scalinata della Via Crucis.

Da qui, simbolicamente, parte il messaggio lanciato dalle organizzazioni sindacali: “Non siamo eroi da sfruttare, ma eroi da rispettare”. Una frase che racchiude il senso di una vertenza che va avanti da tempo e che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, non ha ancora trovato risposte concrete.

Al gazebo allestito sul marciapiede saranno presenti, insieme ai lavoratori, i segretari territoriali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursing Up. Una presenza costante per dare visibilità a una protesta che nasce da diverse criticità: dal mancato rinnovo del contratto al pagamento degli arretrati, fino all’applicazione di un contratto privato e a condizioni di lavoro ritenute non adeguate.

Non si tratta, quindi, di una mobilitazione isolata, ma dell’ultimo passaggio di un percorso di tensione crescente. Già nei giorni scorsi i sindacati avevano chiesto di anticipare l’incontro con la direzione delle Risorse umane, fissato per il 7 maggio, nel tentativo di riaprire il dialogo. Una richiesta rimasta senza risposta, che ha contribuito ad alimentare il malcontento.

Nel frattempo, resta confermato anche il corteo del 4 maggio. L’appuntamento è alle 18:30 in viale Kennedy, da dove partirà la manifestazione che attraverserà alcune delle principali arterie cittadine fino a raggiungere il piazzale dell’ospedale. Alla mobilitazione è attesa una partecipazione ampia: istituzioni, associazioni, cittadini e lavoratori, tutti chiamati a sostenere una vertenza che coinvolge uno dei presidi sanitari più importanti del territorio.

Lo sguardo è rivolto anche al 5 maggio, quando a San Giovanni Rotondo arriverà il cardinale Pietro Parolin per le celebrazioni del settantesimo anniversario dell’ospedale fondato da Padre Pio. In quell’occasione, i sindacati intendono chiedere un incontro, in forma pacifica, per portare all’attenzione delle autorità i nodi ancora irrisolti.

Intanto la protesta continua, con i lavoratori che rivendicano non solo risposte economiche, ma soprattutto rispetto e riconoscimento per il proprio ruolo.  Lo riporta foggiatoday.it.

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