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RODODENDRO Da Foggia al Palais de Tokyo, ecco “Rododendro”, il romanzo denuncia contro omofobia e abusi

Esce oggi, in una data carica di significati come il 1° maggio, "Rododendro" (Edizioni Il Viandante), l'esordio letterario del regista e autore foggiano Giuseppe Sciarra

giuseppe sciarra - Andrea Natale Photographer

giuseppe sciarra - Andrea Natale Photographer

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

IL CASO – Il regista foggiano approda in libreria con un’opera multidisciplinare archiviata a Parigi. Presto la presentazione in città con Arcigay, Agedo e Le Bigotte.

FOGGIA – Esce oggi, in una data carica di significati come il 1° maggio, “Rododendro” (Edizioni Il Viandante), l’esordio letterario del regista e autore foggiano Giuseppe Sciarra. Un’opera che non è solo un romanzo, ma un grido di libertà che dalla provincia pugliese ha già raggiunto le vette della cultura europea.

Un successo internazionale Sciarra, firma già nota per la sua capacità di indagare l’identità e il sociale, porta con sé un bagaglio di successi straordinari: il progetto artistico legato al libro, realizzato con la fotografa Priscilla Nutshell, è stato infatti archiviato presso il prestigioso Palais de Tokyo di Parigi e indicizzato su HENI News a Londra. Un riconoscimento che pone un autore del nostro territorio sotto i riflettori della critica internazionale, prima ancora dell’imminente presentazione al Salone del Libro di Torino e di un approfondimento dedicato sul Corriere della Sera.

La forza del territorio: Foggia si stringe attorno all’autore. Nonostante il respiro globale, il cuore di Rododendro batte a Foggia. Il romanzo affronta con una prosa coraggiosa e senza filtri i temi del bullismo, dell’omofobia e della manipolazione affettiva. È un’indagine spietata sui rapporti tossici, ma anche un percorso di rinascita che l’autore intende condividere con la sua città.

È già stata annunciata, infatti, una presentazione speciale a Foggia che vedrà Sciarra dialogare con le realtà più attive nel campo dei diritti civili: Arcigay Foggia, Agedo e l’associazione Le Bigotte. Una sinergia nata per trasformare la letteratura in un momento di confronto pubblico su temi urgenti e spesso taciuti.

L’impegno civile “Rododendro è la mia risposta alla violenza psicologica e al pregiudizio,” spiega Sciarra. “Presentarlo nella mia città insieme ad Arcigay, Agedo e Le Bigotte ha un valore immenso: significa dire a chiunque si senta nel labirinto che non è solo e che dal trauma si può uscire più forti”.

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