Si è chiusa ieri sera al Teatro Giordano, alla presenza del Prefetto di Foggia, la rassegna “Riprendiamoci la scena”, promossa dal Comune di Foggia insieme a Libera – Presidio di Foggia e all’Associazione Nazionale Magistrati – sezione di Foggia, con il sostegno della Fondazione Monti Uniti e Puglia Culture.

Un percorso di teatro civile e cultura della legalità che anche quest’anno ha unito spettacolo, riflessione e partecipazione cittadina, coinvolgendo scuole, associazioni e pubblico sui temi della giustizia, del riscatto sociale, della responsabilità individuale e del contrasto alle mafie.

Nel corso della serata conclusiva è intervenuto l’assessore alla Legalità e Sicurezza Giulio De Santis, il quale ha ricordato che il lavoro promosso dall’amministrazione comunale sulla cultura della legalità non si esaurisce in un singolo evento, ma prosegue con un programma strutturato e continuo. In questo solco si inseriscono i “100 Giorni per la Legalità e la lotta alle mafie”, percorso diffuso che coinvolge scuole, associazioni, istituzioni e cittadinanza.

Ha inoltre annunciato il prossimo grande appuntamento cittadino: “La città che vorrei – Una bussola per la legalità”, iniziativa organizzata insieme all’Università di Foggia, giunta alla quarta edizione, che rappresenta uno spazio di confronto tra giovani, istituzioni, mondo accademico e società civile sui temi dello sviluppo, della partecipazione e della costruzione di una città più giusta e sicura.

De Santis ha ribadito come l’Amministrazione abbia scelto di investire con determinazione sulla prevenzione, sulla cultura civica e sulla sensibilizzazione, incrementando in maniera significativa le iniziative dedicate ai temi della legalità, del rispetto delle regole e della partecipazione sociale. Ha però sottolineato che la promozione culturale, pur fondamentale, deve andare di pari passo con risposte concrete sul fronte della sicurezza urbana e del presidio del territorio.

Sin dall’insediamento dell’Amministrazione Episcopo, sono stati adottati atti di indirizzo chiari e stanziate risorse importanti per il rafforzamento della sicurezza cittadina: fondi destinati alla quarta stazione dei Carabinieri, investimenti per la videosorveglianza urbana e misure per il potenziamento complessivo dei sistemi di controllo del territorio.

Il Comune, inoltre, ha aumentato del 20% gli organici della Polizia Locale, sostenendo un rilevante sforzo economico e organizzativo. Sul fronte tecnologico, l’obiettivo dichiarato è rendere Foggia una delle città maggiormente presidiate dal punto di vista della videosorveglianza, con nuove installazioni, ampliamento della rete esistente e utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale a supporto del controllo del territorio. Il valore complessivo degli investimenti messi in campo e previsti supera 2,5 milioni di euro.

Ma per De Santis tutto questo non basta senza un rafforzamento della presenza dello Stato. Tre omicidi in quindici giorni non possono essere considerati un fatto ordinario. Sono un segnale chiaro, un allarme evidente, al quale bisogna rispondere con forza. Pur riconoscendo il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, della Prefettura e di tutte le istituzioni impegnate nel contrasto alla criminalità, ci si aspetta un segnale altrettanto forte e chiaro: un aumento concreto della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

L’assessore ha quindi ribadito la necessità della quarta stazione dei Carabinieri, spiegando che non si tratta di una richiesta simbolica ma di una esigenza oggettiva legata alle dimensioni della città. Foggia si estende per 509 chilometri quadrati e con tre stazioni ciascun presidio si trova potenzialmente a coprire in media circa 170 chilometri quadrati di territorio. Con una quarta stazione, il territorio verrebbe invece ripartito in modo più efficiente, migliorando tempi di risposta, presenza costante e controllo capillare. L’area individuata per il nuovo presidio è strategica: servirebbe il centro urbano, la zona stazione, il cuore commerciale della città, la Villa Comunale e le aree limitrofe.

De Santis ha inoltre ricordato che il Comune ha già ceduto i terreni destinati alla futura Cittadella della Giustizia, infrastruttura ritenuta decisiva per rafforzare la presenza dello Stato, concentrare uffici e funzioni giudiziarie e migliorare l’efficienza complessiva del sistema. Su questo fronte si attendono ora i necessari finanziamenti statali.

“Confidiamo pienamente nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, impegnate ogni giorno con professionalità, rigore e senso dello Stato nel contrasto alla criminalità. Come amministrazione e come comunità cittadina siamo al loro fianco, con fiducia. I cittadini hanno diritto a vivere tranquilli. Ci aspettiamo sin da subito di vedere e percepire una presenza maggiore delle forze dell’ordine in città” il suo appello conclusivo.