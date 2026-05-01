In Puglia, nel territorio della Capitanata, si conserva uno dei complessi archeologici più rilevanti per la conoscenza della protostoria dell’Italia meridionale: le cosiddette stele daunie, lastre in pietra calcarea decorate, realizzate tra la fine dell’VIII e il VI secolo a.C. dalle popolazioni dei Dauni. Questi manufatti, alti in genere tra i 40 e i 130 centimetri, sono incisi su più lati con rappresentazioni figurative che includono guerrieri armati, figure femminili riccamente adornate, scene di combattimento, rituali, attività quotidiane e motivi simbolici. Si tratta di testimonianze fondamentali perché offrono una rara documentazione visiva di una società priva di fonti scritte dirette.

Le stele furono scoperte soprattutto a partire dagli anni Sessanta del Novecento, spesso in modo fortuito durante lavori agricoli. Un ruolo importante nel riconoscimento del loro valore scientifico fu svolto dal farmacista Matteo Sansone e dall’archeologo Silvio Ferri, che avviarono le prime ricerche sistematiche.

Oggi una parte significativa di questi reperti è conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia, all’interno del castello svevo-angioino della città. Il numero complessivo delle stele note è stimato in circa 1.500–2.000 esemplari, rendendo questa raccolta una delle più ampie relative a questo specifico fenomeno culturale.

Come avviene nella maggior parte dei musei archeologici, solo una selezione delle opere è esposta al pubblico, mentre una parte consistente è custodita nei depositi. Questa condizione non rappresenta un’anomalia, ma risponde a criteri consolidati della gestione museale: limiti di spazio espositivo, esigenze di conservazione e scelte scientifiche legate alla costruzione di percorsi comprensibili per i visitatori. In ambito internazionale, infatti, è prassi che solo una percentuale ridotta delle collezioni totali venga esposta stabilmente, mentre il resto è conservato, studiato o destinato a rotazioni temporanee.

Nel caso delle stele daunie, la loro natura materiale – pietra calcarea incisa – richiede inoltre condizioni ambientali controllate per garantirne la conservazione nel tempo. I depositi museali sono progettati proprio per questo scopo, offrendo protezione da umidità, variazioni termiche e altri fattori di degrado.

Dal punto di vista storico e culturale, le stele rappresentano una fonte di straordinaria importanza per ricostruire aspetti della società daunia: abbigliamento, gerarchie sociali, pratiche rituali e simboliche, rapporti con il mare e con la guerra. La ricchezza iconografica e la varietà dei soggetti le rendono un caso significativo nel panorama mediterraneo, anche se la loro interpretazione resta in parte oggetto di studio.

Negli ultimi anni, il patrimonio delle stele daunie è stato al centro di iniziative di valorizzazione, tra cui una proposta di candidatura a patrimonio UNESCO, avviata nel 2018 e successivamente rilanciata a livello locale e istituzionale. L’obiettivo è rafforzare la tutela, la ricerca e la fruizione pubblica di questo complesso archeologico.

In sintesi, le stele daunie costituiscono un patrimonio reale, ampio e scientificamente rilevante, in parte visibile al pubblico e in parte conservato nei depositi secondo pratiche museali standard. La loro conoscenza è in crescita grazie a studi e progetti di valorizzazione, ma non esistono evidenze che indichino una volontà di occultamento: la situazione riflette piuttosto le normali dinamiche di gestione di grandi collezioni archeologiche.

fonti Ministero della cultura – Musei Puglia – Catalogo Generale dei Beni Culturali (MiC) – Treccani – Studi archeologici (Silvio Ferri) – Wikipedia