Emergenza 118 in Puglia, proposta choc: ticket per i codici non urgenti

FOGGIA – Il sistema dell’emergenza-urgenza in Puglia è sotto pressione e, tra criticità operative e abusi, si apre il dibattito su possibili correttivi. A sollevare il tema è Andrea Giuseppe Zicolillo, infermiere del PET 118 di Orta Nova, che ha avanzato una proposta destinata a far discutere: introdurre un ticket per le chiamate non urgenti al 118.

L’iniziativa è stata formalizzata in una lettera indirizzata all’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, con cui lo stesso Zicolillo ha avuto un confronto diretto nelle ultime ore. L’esponente della giunta regionale avrebbe assicurato attenzione alla proposta, riconoscendo la necessità di affrontare le criticità del servizio.

Abusi e inefficienze: “Il 118 usato come un taxi”

Alla base della proposta c’è un quadro ritenuto preoccupante dagli operatori del settore. Secondo le osservazioni raccolte sul campo, tra il 70% e l’80% delle chiamate al 118 riguarderebbe situazioni non classificabili come vere emergenze. Un utilizzo improprio che finisce per congestionare il sistema.

Tra le principali criticità segnalate: cittadini che ricorrono all’ambulanza per ottenere un accesso più rapido al Pronto soccorso, mezzi e personale impegnati in interventi marginali e, di conseguenza, il rischio concreto di ritardi nei casi realmente gravi. A ciò si aggiungono i costi elevati legati a uscite non necessarie, con un impatto diretto sui bilanci sanitari.

La proposta: ticket e revisione delle esenzioni

La soluzione indicata dall’infermiere non si limita a una misura economica, ma mira a un cambiamento culturale. Tra i punti principali:

introduzione di un ticket per i codici verdi (non urgenti);

possibile contributo anche per quei codici gialli che, dopo la valutazione ospedaliera, vengano declassati;

revisione delle esenzioni, limitandole ai redditi più bassi e alle patologie croniche.

L’obiettivo dichiarato è duplice: ridurre gli abusi e contribuire al contenimento della spesa sanitaria regionale.

Il modello alternativo: il numero 116117

Accanto al ticket, Zicolillo propone anche l’attivazione del numero unico 116117 per le cure non urgenti, già operativo in alcune regioni italiane. Un sistema che permetterebbe di filtrare le richieste meno gravi, indirizzandole verso percorsi assistenziali alternativi e lasciando libere le ambulanze medicalizzate per le emergenze reali.

Tra consenso e polemiche

La proposta, pur trovando ascolto nelle istituzioni, si preannuncia divisiva. Se da un lato punta a garantire maggiore efficienza e sicurezza, dall’altro solleva interrogativi sull’accesso equo alle cure e sul rischio di scoraggiare anche chi potrebbe trovarsi in difficoltà nel valutare la gravità della propria condizione.

Il confronto è aperto e ora la palla passa alla Regione Puglia, chiamata a valutare se trasformare quella che nasce come proposta “dal campo” in un intervento concreto sul sistema dell’emergenza-urgenza.

Lo riporta assocarenews.it