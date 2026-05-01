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VINCENZO CATANEO FAST-CONFSAL PUGLIA E BASILICATA, segretario generale Vincenzo Cataneo

Nella relazione a consuntivo del quadriennio passato sono state riepilogate attività, eventi interni ed esterni, percorsi formativi, l’andamento organizzativo

FAST-CONFSAL PUGLIA E BASILICATA, segretario generale Vincenzo Cataneo

FAST-CONFSAL PUGLIA E BASILICATA, segretario generale Vincenzo Cataneo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Economia // Foggia //

Lo scorzo 29 aprile presso l’Hotel Excelsior a Bari si è svolto il IX Congresso regionale della Federazione Autonoma Sindacati Trasporti della CONFSAL che è la più grande Confederazione autonoma con circa 2 milioni di iscritti e rappresentata al CNEL.

Eletto all’unanimità Vincenzo Cataneo, segnale forte di unità, responsabilità e continuità nell’impegno e nel solco di quanto finora realizzato dalla FAST Confsal nelle due regioni.

Il sindacato autonomo dei Trasporti in Puglia e Basilicata, negli ultimi anni, ha avuto un rilevante incremento della capacità di rappresentanza in entrambe le regioni e degli iscritti grazie ad un lavoro di squadra e a una collaborazione solida e preparata. Il team ha consolidato, anche grazie a nuovi e qualificati innesti, una maggiore sinergia operativa con le altre OO.SS. e consolidato o instaurato relazioni istituzionali e/o industriali con le diverse rappresentanze politico-amministrative e/o datoriali in entrambi i territori.

Nella relazione a consuntivo del quadriennio passato sono state riepilogate attività, eventi interni ed esterni, percorsi formativi, l’andamento organizzativo e, in particolare, la sinergia tra i vari settori sindacali e intergenerazionale che hanno consentito di raggiungere ottimi risultati quali-quantitativi. Significativi gli incrementi, negli ultimi due anni, di circa il 25 % di nuovi iscritti, con molti giovani che, dopo il primo periodo di inserimento lavorativo, hanno dimostrato concretamente attenzione alle attività della FAST con l’adesione al sindacato e una graduale disponibilità ad impegnarsi sui luoghi di lavoro.

Ciò è stato possibile anche grazie alla sinergia e alle attività formative/informative poste in essere dalla Segreteria nazionale. A riprova delle relazioni instaurate sul rispetto reciproco con controparti aziendali vi è stata la significativa e oltremodo gradita presenza e i saluti portato da dirigenti/rappresentanti di alcune società del Gruppo FSI tra cui Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A. ed FS Security.

A seguire vi è stata l’apertura del dibattito. Ad arricchire e rendere ancor più qualificata ed emozionante anche questa fase sono stati gli interventi dei rappresentanti dipartimentali della Mobilità Terrestre, degli Appalti e Servizi, della Viabilità, del Trasporto Aereo e dei Pensionati. Tra gli argomenti trattati: CCNL e reddito, tutela dei lavoratori e sicurezza del lavoro, rafforzamento della rappresentanza sindacale sia nei territori che nei luoghi di lavoro, TPL, pari opportunità e tutele di genere, welfare, investimenti e prospettive nell’attuale contesto socio-economico e geopolitico. con vari e puntuali interventi di delegati e delegate.

Particolarmente stimolanti sono stati gli interventi del Segretario nazionale SLM Vincenzo Multari e del Segretario Generale FAST Confsal Pietro Serbassi. Entrambi hanno contribuito a qualificare ulteriormente, dal punto di vista sostanziale, sia lo scenario nei vari ambiti contrattuali della federazione a livello nazionale, che dell’attività di rappresentanza a livello istituzionale ad es. con l’esposizione dei contenuti documentali riportati nelle audizioni presso le Commissioni parlamentari. E’ stato inoltre richiamato il percorso evolutivo interno dell’Organizzazione che vedrà il culmine a giugno con il Congresso nazionale.

Avanti insieme, con passione, competenza e determinazione, per dare voce e tutela alle/i lavoratrici/ori.

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