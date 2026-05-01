(gazzettadelmezzogiorno.it). Chi ha sparato per primo? E qual è il movente della… sfida da film western avvenuta a mezzogiorno del 29 aprile davanti a un’officina a Quadrone delle vigne su via Cerignola che ha causato un morto e 3 feriti? L’indagine della squadra mobile coordinata dal pm Domenico Riccio ha un primo punto fermo: l’arresto in flagranza per armi di Giuseppe Robustella, 43 anni, manfredoniano, incensurato, piantonato in ospedale in sala di rianimazione per una grave ferita d’arma da fuoco al petto, che nell’indagine veste sia i panni dell’indagato sia della parte offesa.

Robustella è stato arrestato per porto e detenzione illegale di una pistola calibro 9, che pare avesse in mano quando è stato trovato sanguinante dalla squadra mobile a bordo di una Lancia Musa a poche centinaia di metri dal luogo del delitto. Ma il manfredoniano soprattutto è sospettato d’aver ucciso Antonio Stefano Bruno, 33 anni; e d’aver ferito il fratello minore Saverio Bruno, 30 anni, ricoverato a sua volta in gravi condizioni agli ospedali riuniti per una ferita all’emitorace che potrebbe aver colpito anche il midollo spinale; e il padre Pasquale Bruno, 60 anni, meccanico, ricoverato a San Giovanni Rotondo con una ferita alla spalla e fuori pericolo. Illesi altri due foggiani identificati dalla Polizia presenti sul luogo in compagnia dei Bruno. Ma se davvero – e il se va rimarcato in attesa che il prosieguo delle indagini faccia chiarezza – Robustella ha fatto fuoco ripetutamente contro i tre Bruno e fors’anche le altre due persone presenti, allora chi dall’altra parte l’ha ferito colpendolo con una pistolettata al torace? La squadra mobile ha sottoposto a stub 4 persone alla ricerca di eventuali residui di polvere da sparo su mani e indumenti: Robustella; Antonio Stefano Bruno, il deceduto; il fratello Saverio; e uno dei due foggiani rimasti illesi. Gli esiti si conosceranno tra qualche mese. Si ritorna così ai due interrogativi intorno ai quali ruota l’indagine sul quinto omicidio dell’anno in Capitanata, il quarto in città, il terzo in due settimane. Qual è il movente del conflitto a fuoco? E chi ha fatto fuoco per primo innescando la sparatoria? Aspetti decisivi anche ai fini di una eventuale legittima difesa.

Impossibile per i poliziotti interrogare Robustella e Saverio Bruno per la gravità delle loro condizioni, mentre Antonio Stefano Bruno colpito al petto è deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale, squadra mobile e pm hanno interrogato le due persone illese, altri testimoni, visionato telecamere per ricostruire cosa sia successo alle 12 di mercoledì nel complesso di case e capannoni dove vive il nucleo familiare dei Bruno: sia la famiglia coinvolta nel delitto; sia il mafioso Gianfranco Bruno, alias il “primitivo”, nome di spicco del clan Moretti/Pellegrino/Lanza di nuovo detenuto (come del resto i due figli) da febbraio 2019 e che sconta pesanti condanne per tentato omicidio e traffico di droga.

Secondo una prima ricostruzione ancora da completare e confermare, pare che Antonio Stefano Bruno, il padre Paquale e un terzo foggiano stessero lavorando nell’officina alla riparazione di auto. E’ sopraggiunta una macchina da cui sono scesi Saverio Bruno e un altro foggiano che si sono intrattenuti a parlare con i tre meccanici. Subito dopo nel caseggiato è arrivato a piedi un uomo solo, e i sospetti sono si concentrano su Robustella. Poi la sparatoria che poteva causare una strage. Il conflitto a fuoco è stato preceduto da un litigio, un alterco verbale? Oppure hanno “parlato” subito le armi. E chi ha sparato per primo? Sul posto la “scientifica” ha repertato una dozzina di bossoli (le consulenze diranno quante armi sono state usate) e tracce di sangue.

Mentre sull’asfalto restavano i tre Bruno colpiti e abbattuti e i due amici scappavano illesi, Robustella a sua volta ferito seriamente al torace si è allontanato a piedi, ha raggiunto una “Lancia Musa” con cui ha percorso poche centinaia di metri imboccando la statale 16 e fermandosi all’altezza dell’autocentro di Polizia perché le sue condiziono gli impedivano di proseguire. E sanguinante l’ha trovato una passante che alla prima pattuglia della squadra mobile subito intervenuta su via Cerignola, ha indicato il ferito. Pare che il manfredoniano avesse ancora in mano la pistola calibro 9 illegalmente detenuta e per la quale è stato poi dichiarato in stato d’arresto, con piantonamento in ospedale. (gazzettadelmezzogiorno.it).